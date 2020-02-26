Тест "КП": Держи банан шире!
Проверим-ка вашу память: сколько стоили продукты и другие товары 10 лет назад?
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Любители ностальгии регулярно говорят: раньше было лучше. И дешевле, и веселее, и трава зеленее. Недавно мы с вами разменяли новую декаду, зашли в 2020 год. Есть повод вспомнить, правда ли так прекрасны были
2010-е. Проверим на ценниках. Мы называем товар, вы - его стоимость 10 лет назад.
Поехали!
1Литр бензина АИ-95 стоил:
Правильный ответ:В середине 2010-го литр бензина подскочил сразу на 1,5 рубля и стал стоить 22 рубля. Собственно, больше цена и не снижалась.
2За сколько можно было купить евро 31 декабря 2010 года?
Правильный ответ:После финансового кризиса 2009 года, когда евро поднялся с 30 рублей сразу на 10 позиций, он медленно и уверенно рос, и в следующем году за него уже давали 43 рубля. Тогда ведущие аналитики уверяли, что европейская валюта дутая и вскоре ее ждет падение. И как видите, были неправы. Евро сейчас стоит почти 69 рублей.
3В 2010-м компания Apple представила свою новинку - iPhone 4. Смартфон с памятью 16 GB продавался за:
Правильный ответ:Новый iPhone 4 стоил 26 990 рублей, и это казалось космической суммой. Однако через два месяца все новинки первого завоза в магазинах были раскуплены. К слову, iPhone 4S, вышедший годом позже, обошелся покупателям уже в 36 990 рублей.
4Недавно произведение Каттелана «Банан в изоленте» продали за 120 тысяч долларов. Наверное, знай, что так концептуально повернется современное искусство, кое-кто купил бы связку побольше еще в 2010 году... Кстати, сколько в то время стоил килограмм бананов?
Правильный ответ:Десять лет назад бананы можно было купить за 37 рублей 50 копеек. При этом наши родные яблоки и в 2010 году стоили дороже - 50 рублей за кг. Сегодня цены изменились, но яблоки по-прежнему дороже бананов...
5Назовите размер средней зарплаты в 2010 году:
Правильный ответ:В 2010 году средняя зарплата по стране равнялась 20 952 рублям. Самые высокие зарплаты были в финансах, страховании и производстве нефтепродуктов. Спустя 10 лет к ним присоединились топ-менеджеры госкорпораций.
6В 2010 году питерский «Зенит» купил легендарного португальского защитника Бруну Алвеша. А за сколько?
Правильный ответ:Бруну Алвеш обошелся «Зениту» в 22 млн долларов. 30 сентября 2010 года в матче Лиги Европы против своего бывшего клуба АЕК Алвеш открыл счет. Первый матч в составе новой команды - и сразу в дамки. Всего он пробыл в питерском клубе три года, но при этом покупку португальской легенды в целом руководство клуба оценило как неудачную.
7Футболисты - народ дорогой, у них жены красивые, их одевать надо. Например, покупать шубы. А сколько стоила в среднем норковая шуба длиной 70 см в 2010 году?
Правильный ответ:В 2010 году норковую шубу в крупном меховом магазине можно было купить за 82 тысячи рублей. Сейчас она же будет стоить 120 тысяч рублей. Инфляция модниц тоже не щадит...
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Боже, как вы молоды! Или вас щадит память: что тоже в общем-то полезно для здоровья.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:От души поздравляем: у вас отличная память! А это один из гарантов долгой жизни.
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ИСТОЧНИК KP.RU