Тест "КП": Держи банан шире!

Любители ностальгии регулярно говорят: раньше было лучше. И дешевле, и веселее, и трава зеленее. Недавно мы с вами разменяли новую декаду, зашли в 2020 год. Есть повод вспомнить, правда ли так прекрасны были

2010-е. Проверим на ценниках. Мы называем товар, вы - его стоимость 10 лет назад.

Поехали!