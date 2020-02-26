2020-02-26T13:07:53+03:00
Общество

Какие магазины нас ждут в ближайшем будущем?

Технологические веяния последних лет
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Совсем недавно был опубликован доклад «Магазин будущего». Он подготовлен в рамках исследовательского проекта «Лаборатория ритейла», организатором которого выступает ЦСП «Платформа» при поддержке X5 Retail Group. В докладе через опросы и анкеты покупателей, работников магазинов, социальных психологов, экспертов в области городского развития, представителей торговых сетей идет поиск ответа на вопросы: «Куда мы будем ходить за продуктами через 5-10-15 лет?» и «Сохранятся ли магазины в привычном нам виде ?»

Технологические веяния последних лет – появление в крупных магазинах касс самообслуживания (КСО). Запад встал на этот путь гораздо раньше. Россия же делает первые шаги. Неудобств пока много: подакцизные товары (табачная и алкогольная продукция), взвешивание овощей и фруктов, несрабатывание сканера и т. д. Но есть и плюсы: например, скорость покупки.

Прекрасно, что в докладе приведены несколько точек зрения. Полюсов – два.

№1

Молодежь голосует за технический прогресс. Им не хочется стоять в очереди в кассы, испытывать на себе оценивающие взгляды других покупателей и кассиров. По разным оценкам, сегодня КСО готовы пользоваться около 30–40% людей, которые регулярно ходят в магазины за продуктами.

№2

Старшее поколение, напротив, зачастую не против пообщаться и с «коллегами» - посетителями магазинов, и с сотрудниками. Есть и такие, кто по вечерам специально приходит в магазин у дома, и там ведет долгие разговоры с кассирами. Даже стихи читают!

Покупателю нужно общение, однако не нужно его к этому вынуждать. Таков тренд современной реальности. Как и футбольный судья, работник магазина должен быть незаметным. Если, конечно, покупателю требуется совет, то профессионал обязан его дать (как сомелье в винном отделе). Но в большинстве случаев люди сумеют разобраться сами.

Кстати, специалисты утверждают, что поход в магазин за продуктами часто бывает своеобразным ритуалом, частью релаксации. И именно для этого в супермаркеты нередко заходят топ-менеджеры крупных компаний. Общение с продавцом или кассиром помогает им обновить эмоции и снять стресс.

А истина, как это часто бывает, находится где-то посередине. Ведь желание вступить в контакт с социумом зависит от очень многих факторов. Один из основных - настроение конкретного человека в конкретную секунду. Может 20-летний студент пофлиртовать с молоденькой кассиршей? Конечно! Настроение наверняка скакнет до небес у обоих. А на следующий день у того же студента желание пообщаться может пропасть. Ему бы побыстрее пробить свой кофе и шоколадку и добраться до квартиры или комнаты в общежитии. И пожилые люди далеко не всегда стремятся к общению. Особенно с незнакомыми продавцами и кассиршами.

Один из выводов доклада «Магазин будущего» звучит так: ритейл не заменяет человека, а находит ему человеческое место. Поэтому многие выступают за то, чтобы остались кассы с кассирами, а рядом покупатели имели бы возможность самим считать штрих-код и оплатить свой товар через кассу самообслуживания.

Но прогресс наступает неотвратимо. И задача крупных ритейлеров – найти золотую середину. Представители японского исследовательского института, созданного 30 лет назад для изучения потребительского поведения, видят решение в том, чтобы за цифровыми данными всё-таки разглядеть человека. С представителями самой технологичной страны в мире даже спорить не нужно.

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