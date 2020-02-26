Шарапова завершила карьеру

32-летняя российская теннисистка сообщила, что уходит из тура из-за постоянных травм, которые ей мешали набрать форму. Напомним, что Шарапова уже однажды прерывала карьеру из-за травмы плеча.

Но больше всего ее подкосила история с мельдонием. После 13-месячной дисквалификации теннисистка так и не смогла вернуться в элиту. Ее приглашали на крупные турниры по wild card, но играть как раньше у нее уже не получалось.

Параллельно Шарапова все больше уходила в мир моды — в ее Инстаграм стало гораздо больше фото с разных тусовок, чем с тренировок и соревнований.

А после надавнего Australian Open, где Шарапова проиграла в первом круге, болельщики и вовсе советовали ей не позорится на корте. Да и сама теннисистка заявила, что не знает где взять мотивацию для продолжения карьеры.

А совсем недавно появилась информация, что Шарапова собирается за муж за английского мультимиллионера Алексанера Гликса. Так что для 32-детней спортсменки, которая только на корте заработала 37 миллионов долларов призовых, это вполне логичный шаг.