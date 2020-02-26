Голосование по поправкам в Конституцию пройдет в день 150-летия Ленина

Третья встреча Владимира Путина с группой по подготовке поправок в Конституцию могла снять многие вопросы и даже стать финальной на этом пути. Но после двух с лишним часов разговора стало ясно, что точку здесь ставить рано - поправок много, они очень разные, формулировки тоже нуждаются в уточнении.

- Попробуем дополнить результатами нашей работы тем, что наработано сегодня, - пообещал президент.

Собственно, эти два часа разговора Путина с рабочей группой ничего не отличались от предыдущих. Президенту точно так же озвучивали своим предложения, а он на них реагировал. При этом, как справедливо заметил депутат Андрей Макаров, не все смогли определиться, в какую сторону им идти: прописывать ли конкретные нормы или общие понятия.

Например, председатель профсоюза работников АПК Наталья Агапова предложила внести в Конституцию уважение к человеку труда. Путин не возражал, хотя было не очень понятно, что в жизни современных рабочих и крестьян способна изменить эта строка в Конституции.

Некоторые поправки получали неожиданное продолжение.

Так на идею записать в основной закон, что Россия является правопреемником Российской империи и СССР президент напомнил о случившемся 30 лет назад.

- В действующей Конституции в преамбуле прямо говорится о тысячелетней истории и что мы правопреемники, это тоже очевидная вещь, - сказал он. - Во всяком случае, все согласились, что мы правопреемники, когда нужно было платить и возвращать кредиты за все республики бывшего Советского Союза, мы, по-моему, только за Украину 16 миллиардов выплатили.

Участники встречи рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ в Кремле. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Участники встречи тут же предложили записать и выплаченные долги, но Путин попросил не мелочиться.

- Это записывать не нужно, - отреагировал он. - Но весь мир был очень счастлив, когда мы сказали: да, мы правопреемники, и поэтому берем на себя обязательства выплатить все долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом. Вот мы кредиты погасили за всех, а активы за рубежом некоторые вновь образованные на бывшем пространстве СССР государства нам так и не передали.

Поправки вносил и сам президент, причем в отношении самого себя, но не в части расширения прав, как можно было бы ожидать, а наоборот их ограничения. Так Путин поддержал внесение в Конституцию запрета для высших должностных лиц страны иметь имущество и активы за рубежом.

- Да, это - ограничение, но когда человек идет на работу в качестве высшего должностного лица, он должен для себя сделать выбор: хочет он иметь какие-то активы за рубежом либо хочет служить народу России, - сказал Путин. - Надо тогда уже всех должностных лиц упомянуть, включая главу государства - президента страны.

Сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас предложил провести общероссийское голосование по изменению в Конституции 22 апреля.

- Логика выбора здесь была достаточно простой - к 19 апреля заканчивается православный пост и проходит Пасха, а 24 апреля у мусульман начинается Рамадан, - пояснил он. - 22 число - это рабочий день, но мы должны предусмотреть, что, конечно же, этот день будет объявлен выходным днем.

По этой логике получалось, что голосование по поправкам настолько небогоудогодное дело, что вершить его в пост просто невыносимо. Кроме того выходило, что выходным днем объявлен день 150-летия Владимира Ленина. Путин во время встречи на предложение никак не отреагировал, но после окончания разговора другой сопредседатель Павел Крашенинников подтвердил журналистам, что президент с предложением согласился.