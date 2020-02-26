2020-02-26T20:16:42+03:00
Спорт

К Кокорину: ФК «Сочи» купил полузащитника, который еще недавно стоил 21 тысячу фунтов

Перед стартом второй части чемпионата клуб бесплатно приобрел Ганелли Имбулу
Сергей КИРИЛЛОВ
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Жанелли Имбулу.Жанелли Имбулу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Аутсайдер нашего чемпионата ФК «Сочи» предпринимает отчаянные попытки, чтобы остаться в Премьер-лиге. При этом не брезгует футболистами с сомнительной репутацией. Совсем недавно «Зенит» сплавил туда в аренду известного драчуна Александра Кокорина.

Не успел он обосноваться в новом коллективе, как ему на помощь приехал чемпион мира-2018 Адиль Рами. Французский футболист, правда, больше известен не своими голами, а тем, что был бойфрендом Памелы Андерсон. Но Адиль загулял и при расставании Памелла назвала его чудовищем. Вскоре после этого Рами оказался в турецком «Фенербахче», где плотно сел на скамеечку запасных. И вот он в «Сочи».

А в среду, за два дня до возобновления чемпионата, стало известно, что к ним в компанию из английского «Сток Сити» прибыл 27-летний конгалезец Ганелли Имбула. Четыре года назад «гончары» отвалили за молодое дарование 21 млн фунтов и пролетели. Имбула, который не отличался хорошей дисциплиной ни на поле, ни за его пределами, скоро был отдан в аренду в Тулезу», потом вв «Райо Вальекано» и , наконец, оказался в итальянском «Лечче», где и вовсе сыграл всего три матча.

Говорят, что владелец «Сочи» Борис Ротенберг подхватил Имбулу, у которого закончился контракт со «Сток Сити», чуть ли не бесплатно. Сможет ли некогда подающий надежды игрок быстро вписаться в новую команду на поле? Но, главное, чтобы он не сыгрался с Кокориным за его пределами...

ИСТОЧНИК KP.RU

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