Клетка, кожа, брюки с завышенной талией: главные модные тенденции Весны-2020 из гардероба звезд

«Ирина Шейк знает толк во всех оттенках желтого - от куркумы до лимонного. Это главный цвет сезона, второй, напоминаем, - синий. Пиджаки с мужского плеча, как и огромные тренчи, - их весной носят модницы от Милана до Нью-Йорка. Что касается сумок, то здесь впадаем в крайности - берем либо малышки, как у Ирины, либо огромные шоперы».

Ирина Шейк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Ксении Собчак известно, что в сезоне весна - лето-2020 кожаные куртки - базовый элемент гардероба. Дизайнеры рекомендуют сшить или купить классическую косуху, бомбер, удлиненный или укороченный жакет - самый актуальный крой 90-х годов ХХ века».

«Юлии Ковальчук можно хоть сейчас выйти моделью на показе. Вот такие блузки (как и платья), которые не скрывают ничего, теперь носят модницы. Воланы и банты - важный декор. Если вы хотите сделать актуальным поднадоевшую вещь, украсьте ее этими элементами».

juliakovalchuk Юлия Ковальчук.

«Образ Ольги Бузовой в актуальных нюдовых и шоколадных оттенках от Zara. Многие удивятся, но топы и майки-алкоголички теперь в топе вечерней моды: шьют их из разной ткани, разных модификаций, а носят с трендовыми юбками из денима ниже колена, широкими брюками. Кстати, летом дизайнеры будут рекомендовать ходить на вечеринки и в офис не только в алкоголичках, но и трениках. Конечно, дорогих и красивых. Чтобы повысить градус серьезности, сочетайте домашнюю одежду с более строгой, как это делают именитые дизайнеры на подиумах».

Ольга Бузова.Фото: Instagram.com

«Клетка в новом сезоне должна появиться в гардеробе. У актрисы, телеведущей и теперь уже экс-супруги Павла Прилучного Агаты Муцениеце мы видим ее на модном синем цвете. Брюки с завышенной талией пришли на подиум прошлой весной, но их можно носить и сейчас. В однобортных классических пиджаках с брюками теперь ходят не только в офис. Кроссовки продолжают носить и со штанами, и с платьями».

agataagata Агата Муцениеце.

«В образе Татьяны Навки мы видим четыре тренда, - рассказывает стилист. - Пышный, словно наполненный воздухом силуэт платья - этот фасон называют еще модным парашютом. Прозрачные, невесомые ткани - фавориты весны. Казаки - главная обувь сезона, впрочем, как и любые ботинки и сапоги в мужском стиле. Ну и неоновая куртка мужского силуэта уместна как с платьем, так и с брюками».