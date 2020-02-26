У нашего футбола появился новый спонсор

Накануне рестарта чемпионата страны по футболу Российская Премьер-Лига объявила о подписании контракта с новым титульным партнером, которым стал «Тинькофф». Логотип появится на футболках игроков всех команд Лиги. Соглашение подписано на остаток этого и два последующие сезона, во время которых соревнования официально будут именоваться «Тинькофф Российская Премьер-Лига».

Руководители нашего футбола и бизнесмены считают, что это взаимовыгодное сотрудничество. Ведь клубы в результате смогут получить новые каналы для продажи билетов и доступ к маркетинговым инструментам всей экосистемы Тинькофф. Это поможет привлечь новых болельщиков на стадионы, продвигать футбол как популярный семейный досуг.

- Мы уже давно присматривались к российскому футболу — самому популярному виду спорта в России. Одновременно мы изучали успешные примеры в Европе, когда частный бизнес становился титульным спонсором крупнейших национальных чемпионатов, - говорит вице-президент Тинькофф Анна Михина. - Мы поняли, что можем тоже обогатить российский футбол и клубы интересными маркетинговыми интеграциями и прив лечь новых болельщиков на трибуны. Поэтому мы уверены, что это будет интересное и взаимовыгодное партнерство с точки зрения бизнеса.

В компании также рассказали, что у них уже есть успешный опыт партнерства с ПФК ЦСКА. Это не только стандартные рекламные форматы, но и совместная программа лояльности с начислением специальных баллов — БитКоней, онлайн и оффлайн-магазины эксклюзивных призов, приоритетное право покупки билетов на матчи, участие в розыгрышах, выпуск карт прямо на стадионе и т.д. Такое партнерство дает его участникам и впечатляющие бизнес-результаты: выпущены тысячи кобрендовых карт Тинькофф-ЦСКА, и их количество продолжает расти.

А расширение проекта на весь российский футбол даст новый толчок к развитию этого вида спорта.