Любовные похождения одной буфетчицы

Это часть проекта «ДАУ», чье действие разворачивается в закрытом советском Институте (физических проблем), где работал знаменитый физик Ландау. Проект включает в себя 14 фильмов (еще один из них, «Дегенерация», продолжительностью 355 минут, демонстрируется здесь вне конкурса), которые можно смотреть как вместе, так и по отдельности. Разросшийся как громадный мультимедийный спрут, «Дау» живописует жизнь сотрудников Института - настолько насыщенную и полную сексуальных экстримов, что не совсем ясно, откуда у них находилось время на собственно физические открытия.

Фото: кадр из фильма «Дау»

В фильме нет артистов, роли исполняют всамделишные учёные и люди, близкие своим персонажам по профессиональным интересам и психологическому типу, что в сочетании с исключительной работой художественно-постановочной группы рождает ощущение реалистичности какого-то нового уровня. Режиссер, несомненно, является гением художественной провокации - он добивается от своих исполнителей таких интонаций и таких реакций, которые не снились никакому артисту.

Фото: кадр из фильма «Дау»

Указанная в названии Наташа служит в Институте буфетчицей, ее профессиональную жизнь, состоящую из раздачи блюд и подсчета выручки, скрашивают ежевечерние алкотренинги с буфетчицей №2, Ольгой. Между девушками непростые отношения любви-ненависти: накидавшись водки (иногда вместе с пивом) и заев все это дефицитной белугой, а потом неоднократно это все выблевав, работницы общественного питания часто мутузят друг друга, посылая по всем возможным нецензурным адресам. Немолодая уже Наташа пребывает в любовном томлении, по какой причине вступает в окрашенные алкогольным делириумом любовные отношения с французском физиком самого непритязательного вида (они представлены в режиме реального совокупления). Но Люк - явно не то, чего жаждет мятущаяся душа русской буфетчицы. Пробуждение истинной страсти она способна ощутить только когда сотрудник органов госбезопасности в рамках вербовки окунает ее головой в парашу и, как это обычно у них принято, засовывает ей во влагалище бутылку из-под коньяка. Трудно даже предположить, как оценит фильм о Наташе международная кинообщественность, зацикленная сейчас на правах женщины. Упоение русской буфетчицы своим абьюзом может вызвать у нее, общественности, мягко говоря, противоречивые чувства. Все гораздо проще с отношением к фильму на Родине, где он фактически запрещен. «Дау. Наташа» - один из четырех фильмов цикла, которым Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения с изящной формулировкой «пропаганда порнографии».

Фото: кадр из фильма «Заглавными буквами»

Тематическую близость «Дау» демонстрирует показанный в «Форуме» новый фильм румынского мастера Раду Жуде «Заглавными буквами» (Tipografic majuscul). Он тоже посвящен нелегкой деятельности секретной полиции, рассказывая реальную историю разоблачения старшеклассника, написавшего на заборе (мелом, заглавными буквами) несколько лозунгов в поддержку польского рабочего движения «Солидарность», против социалистических очередей за продуктами, за свободу и демократию. Время действия - начало 1980-х, и Румыния утопает в тоталитарном маразме. Его удостоверяют фальшивые, постановочные новостные или концертно-развлекательные съемки румынского телевидения эпохи Чаушеску. Разворачивающаяся параллельно этому кич-официозу история юного бунтаря (без причины) рассказана минималистскими средствами театра док: актеры читают в камеру документальную пьесу, составленную из фрагментов докладов агентов спецслужб, расшифровок записей с установленных ими «жучков» и показаний участников процесса - самого подсудимого, его родителей, завербованных доносчиков-одноклассников. Парень, чья жизнь загадочно прервалась через несколько лет после того, как он оказался под колпаком наблюдения со стороны репрессивной машины, отнюдь не кажется убежденным революционером - он и сам не мог внятно объяснить свое желание поставить под сомнение социалистическое единообразие. Но падение самых ужасных режимов начинается с чьей-то физической невозможности жизни во лжи, с чьего-то самоубийственного желания начертать заглавными буквами слова правды.

Фото: кадр из фильма «Слуги»

Пропитаны отвращением к коммунистической системе и сильные словацко-румынско-чешские «Слуги» (Slu obníci) Ивана Остроховского, показанные во втором по значению конкурсе «Столкновения». На дворе тоже начало 1980-х, молодые словаки-семинаристы слушают то же радио «Свободная Европа», что и их румынские сверстники. Католическая церковь, официально не запрещенная при социализме, разделена на ту, что полностью подконтрольна режиму, и ту, что существует в подполье, пытаясь оставаться в лоне Ватикана. На эту расстановку сил мы глядим округленными глазами двух прыщавых птенцов - учеников семинарии, безуспешно пытающихся понять, как можно совместить учение Христа с доносительством, шантажом и ежедневными подлостями, на которые без видимых мук совести идут взрослые слуги Господни. В молодых мозгах не могут не зреть мысли о протесте, с которыми призван бороться окладистый дяденька из спецслужб (мелкодемонический Влад Иванов), чье тело демонстрирует явные следы трупного разложения. Да, системе осталось недолго, но можно не сомневаться, что самых ярких идеалистов она утащит с собой в могилу.