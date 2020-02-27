2020-02-27T14:47:33+03:00
Дом. Семья

Нафаршированные праздники

Февраль и март - время праздников: за Днем защитника Отечества следует целая неделя Масленицы, затем Международный женский день. Представить праздник без шариков можно, но не без хорошего застолья
Анна РОДИОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Каждый празднует по-своему, кто-то идет в ресторан, кто-то выезжает на природу, кто-то собирает семью и друзей дома. На праздничный стол всегда стараются поставить самое вкусное. И этой «вишенкой на торте» на Руси всегда считалось мясо. Потому как многие могли позволить себе его только в праздники. Как развивалась русская традиция, какие блюда подавались к крестьянскому, боярскому и царскому столу (и что из этого можно приготовить сейчас).

Праздничная русская кухня никогда не была низкокалорийной - в условиях, когда разговляться случалось лишь несколько раз в год, нужно было ловить момент и наедаться вдоволь. Блюда для различных социальных слоев отличались. В знаменитом «Домострое» рекомендовали слуг угощать в мясные дни густыми щами с салом, куском мяса (на севере - свининой, на юге и в средней полосе - бараниной), в большие праздники добавлялись пироги с начинкой из мяса или потрохов. Зажиточные горожане и бояре могли позволить себе целое мясное меню: студень, солонину с уксусом или хреном, полотки - птицу соленую с квасом, борщи с мясом и травами и главное праздничное блюдо - например, жареные баранье плечико или ножка с яйцом, вареная солонина, верченые говяжьи языки. К блюдам обязательно добавлялся мясной взвар - соус, который делал их сочнее.

ТРИ ХИТА НАРОДНОЙ КУХНИ

Каравай с салом

Свиное сало смешивали с луком и вареными яйцами, добавляли собственноручно собранные травы - получалось вкусно и сытно. Последнее было актуально для людей, занимавшихся тяжелой физической работой, - такой пирог-каравай помогал поддерживать силы крестьянина.

Полоток - сушеный гусь

Мог храниться много месяцев и доставался к празднику - например, к Масленице. Перед зимой птицу разделяли на половинки, вынимали из нее кости, а потом солили в бочке с душистыми пряностями. Доставали просмоленный бочонок уже в марте, гуся коптили, а затем подавали к праздничному столу.

Свинка с начинкой

Фаршировали мясо либо частями, например, баранью ногу с яйцом, или начиняли целиком поросенка всем - от разных каш до хлеба или репы. Мясным соком и жиром пропитывали начинку - получался гарнир. Остальные части туши подавали отдельно: печень жарили с луком, легкие - с яйцом, молоком и мукой.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Москве раздали «Мясные Оскары»
Получить голливудский «Оскар» - вершина карьеры любого актера в мире. Так как он символизируют то, что ты стал лучшим, и то, что ты останешься в истории кино на века. Теперь такая же награда есть и у тех, кто может хорошо делать мясопродукты
Промышленное производство: от эпохи Петра и до перестройки, от распада СССР до наших дней
Мясо в России любили всегда. Жареный поросенок с кашей, ушное, солянка на сковороде, жаркое из зайчатины, голубцы - все эти исконно русские мясные блюда столетиями подавались на стол в состоятельных домах
Новости 24
В Кремле рассказали о передаче России зарубежных активов за выплату долга СССР
После рекомендаций Ростуризма туроператоры приостановили продажи путевок в Италию
Улететь в Гагры смогут только россияне: Абхазия закрывает въезд для всех, кроме граждан РФ
США отправили не менее 300 грузовиков с материалами и техникой на базы в Сирии
Харрисон Форд рассказал о съемках пятого «Индианы Джонса»
В Кремле объяснили выбор даты проведения голосования по Конституции
22 апреля будет выходным: Комитет Госдумы одобрил дату голосования по Конституции
В США усмотрели вмешательство России в политику из-за интервью RT 2016 года
Эксперты прокомментировали положения нового КоАП
Власти Украины решили не эвакуировать своих граждан из Италии
Курс евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября прошлого года
Памфилова выступила против минимального порога явки на голосовании по Конституции
В США начали тестирование новой вакцины от коронавируса на людях
Ученые нашли пригодную для жизни экзопланету
Кремль: в планах Путина пока нет встречи с Эрдоганом 5 марта
Все ветераны Великой Отечественной войны в России получат выплаты к 75-летию Победы