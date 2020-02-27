Нафаршированные праздники

Каждый празднует по-своему, кто-то идет в ресторан, кто-то выезжает на природу, кто-то собирает семью и друзей дома. На праздничный стол всегда стараются поставить самое вкусное. И этой «вишенкой на торте» на Руси всегда считалось мясо. Потому как многие могли позволить себе его только в праздники. Как развивалась русская традиция, какие блюда подавались к крестьянскому, боярскому и царскому столу (и что из этого можно приготовить сейчас).

Праздничная русская кухня никогда не была низкокалорийной - в условиях, когда разговляться случалось лишь несколько раз в год, нужно было ловить момент и наедаться вдоволь. Блюда для различных социальных слоев отличались. В знаменитом «Домострое» рекомендовали слуг угощать в мясные дни густыми щами с салом, куском мяса (на севере - свининой, на юге и в средней полосе - бараниной), в большие праздники добавлялись пироги с начинкой из мяса или потрохов. Зажиточные горожане и бояре могли позволить себе целое мясное меню: студень, солонину с уксусом или хреном, полотки - птицу соленую с квасом, борщи с мясом и травами и главное праздничное блюдо - например, жареные баранье плечико или ножка с яйцом, вареная солонина, верченые говяжьи языки. К блюдам обязательно добавлялся мясной взвар - соус, который делал их сочнее.

ТРИ ХИТА НАРОДНОЙ КУХНИ

Каравай с салом

Свиное сало смешивали с луком и вареными яйцами, добавляли собственноручно собранные травы - получалось вкусно и сытно. Последнее было актуально для людей, занимавшихся тяжелой физической работой, - такой пирог-каравай помогал поддерживать силы крестьянина.

Полоток - сушеный гусь

Мог храниться много месяцев и доставался к празднику - например, к Масленице. Перед зимой птицу разделяли на половинки, вынимали из нее кости, а потом солили в бочке с душистыми пряностями. Доставали просмоленный бочонок уже в марте, гуся коптили, а затем подавали к праздничному столу.

Свинка с начинкой

Фаршировали мясо либо частями, например, баранью ногу с яйцом, или начиняли целиком поросенка всем - от разных каш до хлеба или репы. Мясным соком и жиром пропитывали начинку - получался гарнир. Остальные части туши подавали отдельно: печень жарили с луком, легкие - с яйцом, молоком и мукой.