Школы закрыты до 1 апреля: Как Вьетнам переживает эпидемию коронавируса

Вьетнам первым из всех стран ограничил «общение» с Китаем, как только появились новости о коронавирусе. Это случилось еще в конце января. В самый канун Китайского нового года.

Врач Галина Сазонова, которая несколько лет назад вместе с мужем переехала во Вьетнам, уверена, местные власти оказались готовы к борьбе с новой напастью.

- Вьетнам уже пережил эпидемию атипичной пневмонии в 2000-х годах, - рассказала Галина. – Тогда был большой процент смертности – около 9-ти. Поэтому нынешнюю угрозу встретил во всеоружии. К тому же Вьетнам граничит с Китаем. И здесь живет много китайцев. Вспышка коронавируса совпала с Китайским новым годом. Время, когда китайцы едут домой, чтобы встретить праздник с родными. В этот момент происходит интенсивное движение между Вьетнамом и Китаем. Так вот Вьетнам сначала закрыл пешеходные границы, а после прекратил и авиасообщение, потому что риск распространения вируса был очень высоким.

- Были заболевшие коронавирусом во Вьетнаме?

- Официально зарегистрировано 16 человек. Но они уже выздоровели. Для изоляции заболевших за городом был развернут военный палаточный лагерь. Там держали всех, кто был под подозрением.

Во всех аэропортах повышены меры безопастностиФото: REUTERS

Однако настороженность к коронавирусу сохраняется до сих пор. Потому что сейчас вспышка произошла в близкой к нам Корее. Подозреваю, что авиасообщение с Кореей могут закрыть, учитывая, что их аэропорт Инчхон для многих путешественников – транзитный. К слову, в Сайгоне много корейцев. И говорят, что в тех районах, где они живут, эпидемиологи измеряют у людей температуру.

Во Вьетнаме во всех аэропортах установлены тепловизоры. И был период, когда всех китайцев подвергали скрининг-тестам, определяя являются они носителями вируса или нет.

- Для обычных жителей что-то изменилось?

- Пока закрыты все школы. И в ближайшее время их не собираются открывать. В каждом доме при входе стоят дезинфицирующие средства. Если я захожу в лифт, я обязана продезинфицировать руки, прежде чем нажать кнопку. Такие же средства стоят в магазинах. Везде. Государство заботится, чтобы все мыли руки как можно чаще.

- 16 человек заболели и выздоровели. Как их лечили?

- Коронавирус протекает как ОРВИ, при котором возможно только лечение симптомов. Лечат от боли в горле, насморка и так далее. Человека поддерживают и помогают его организму бороться с коронавирусом.

- Почему его так боятся, если он легко лечится? И откуда такой процент смертности?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

- Я сейчас рассуждаю как врач, я не эпидемиолог и не инфекционист. Допустим, ко мне в реанимацию попадает больной тяжелой вирусной пневмонией и умирает. Если он один такой, ничего тревожного нет. Но если у меня в реанимации десять пациентов с одинаковыми вирусами пневмонии, то это уже знак для тестирования пациентов на какой-то один возбудитель вируса.

И так как все первые тесты всегда проходят по тяжелым больным с выраженной клинической симптоматикой, среди которых процент смертности высок, то и по статистике он тоже будет высоким. В Ухани он в первые дни зашкаливал.

И когда мы начинаем тестировать других пациентов с похожими симптомами, но в более легкой форме, то статистика меняется. То же количество смертей уже соотносится с бОльшим количеством заболевшим. И процент смертности падает.

Пока закрыты все школыФото: REUTERS

Про коронавирус пока мало что известно. И статистика по Китаю и Корее разная. В Китае смертность от 2 до 3 процентов, а в Корее меньше одного процента. А в Иране – около 20 процентов. Почему? Вирус-то один. Люди разные? Скорее всего, это зависит уровня развития медицины. От больного горла и насморка не умирают, умирают от осложнений.

- Есть мнение, что с приходом тепла вирус умрет. Во Вьетнаме уже лето нашим меркам.

- Вообще-то вирусы умирают с приходом холодов. Но конкретно по этому коронавирусу нет данных, какая температура действует на длительность его пребывания в окружающей среде. Поэтому выводы делать рано.

- Еще есть мнение, что коронавирус – это расовая болезнь.

- Конечно, у разных людей разных национальностей существует генетическая предрасположенность к разным болезням. В данной ситуации статистики по национальностям нет. Заражались не только азиаты, но и европейцы.