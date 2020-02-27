2020-02-27T15:45:50+03:00
Звезды

Панайотова на Евровидение "отправила" автор травли Леди Гаги

Сам певец вынужден был унижаться и опровергать первоисточник новости — инстаграм-сообщество «Клара Гавриловна»
Константин ГЛЫБА
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Даже название песни, с которой Панайотов якобы собирается прославить Россию, никого не смутило — «Слезы моих неудач»Даже название песни, с которой Панайотов якобы собирается прославить Россию, никого не смутило — «Слезы моих неудач»Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Есть такая специальная весенняя «олимпиада» — отправлять Александра Панайотова на «Евровидение». Кто этим только не занимается. И профессиональные «инсайдеры», и приближенные к артистическим кругам люди, и журналисты, и продюсеры. Сам несчастный Панайотов с грустью наблюдает за этими соревнованиями, очевидно, понимая, что шансов на такую поездку все меньше и меньше.

Сегодня в подобном ключе решила порезвиться автор анти-сообщества «Клара Гавриловна», инженер морского транспорта из Одессы, которая однажды дала интервью «КП». Именно с подачи этой группы началась интернет-травля Леди Гаги, к которой ушел Брэдли Купер после расставания с нашей Ириной Шейк.

В аккаунте КГ появился ироничный пост о том, что Панайотов едет в этом году на «Евровидение» в Голландию — со ссылкой на «парня, который был на съемках презентации российской заявки».

admin_anshlakadmin_anshlak
Панайотов едет на евровидение с песней на русском языке) Слезы моих неудач называется. Написал парень, который был на съёмке презентации российской заявки сегодня
1610 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Никого не смутило, что это шуточное сообщество и информация там чаще всего имеет стебный характер. Никто не обратил внимания на число смайликов под сообщением. Хэштег #бузовавыуженаевровидение тоже не показался подозрительным. Даже название песни, с которой Панайотов якобы собирается прославить Россию, никого не смутило — «Слезы моих неудач».

Ряд популярных российских СМИ переписал на полном серьезе эту информацию, сославшись на то, что в воскресной программе «Время» будет сюжет о Панайотове (в этом году представителя России выбирает Первый канал). Ведь так говорила Клара Гавриловна.

Новость вышла в топ Яндекса, и вот уже заочный виновник торжества вынужден был — вдумайтесь! — оправдываться за то, что он НЕ едет на «Евровидение-2020». Двойная боль! Мало того, что никак не позовут на конкурс, так еще и надо доказывать всем, что ТОЧНО не поедет. Бедный Саша...

panaiotovpanaiotov
Ребят. Про Евровидение. Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в Инстаграм был сделан вброс о том, что я, якобы, стану представителем от России на Евровидении
2909 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в Инстаграм был сделан вброс о том, что я, якобы, стану представителем от России на Евровидении, - написал Панайотов в своем аккаунте. - А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации. Единственный источник, который достоверно огласит участника от России - это Первый канал, который, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счет не давал.

Так и есть: Первый канал все еще не выбрал участника «Евровидения-2020». В коротком списке претендентов на поездку как всегда пять-шесть максимально популярных на сегодняшний день артистов, среди которых певица Zivert.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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