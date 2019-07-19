«Не было никакой тактики»: «Русский десант», атаковавший инстаграм Леди Гаги, дал первое интервью

Ее знают по ироническому нику «Клара Гавриловна». Уже четыре года эта девушка ведет инстаграм-сообщество, члены которого перемывают косточки знаменитостям. Подтрунивают над манерой одеваться, комментируют фотки, высказывания, поступки - все это без особой злобы, примерно так же, как вы можете обсудить на своей кухне Киркорова, например.

Аккаунт закрытый, только для своих, тем не менее туда проникают те, кому этот жанр не близок: по их жалобам инстаграм регулярно блокирует сообщество. Но «Клара Гавриловна» и ее единомышленники к этому готовы: они просто переселяются на другую страничку с новым названием. Сейчас аккаунт известен как gufssister, и у него 118 тысяч подписчиков. Себя они называют... «халаты и алкаши» - тому есть свои причины, о них ниже.

Типичный пост в сообществе

Именно «Клара Гавриловна» спровоцировала «Ледигагагейт» - нашествие русскоговорящих пользователей в инстаграм поп-звезды Леди Гаги, где они оставили уже почти 700 тысяч комментариев. Напомним, люди сначала стыдили певицу за то, что она якобы увела мужчину у нашей соотечественницы Ирины Шейк, а затем просто начали общаться по интересам, перепугав иностранных граждан и мировую прессу.

Тот самый комментарий, с которого начался "Ледигагагейт"

Зачем она это сделала и как это работает? И чем провинился Леонардо ДиКаприо, на которого они переключились после Леди Гаги? Обо всем этом «Комсомольской правде» рассказала сама «Клара Гавриловна».

- Сколько вам лет, где живете, чем занимаетесь помимо инстаграма?

- Я родилась и выросла в Одессе, но последние годы живу в России, в Москве. Я инженер морского транспорта, мне 26.

- В чем смысл изводить иностранную певицу? Просто троллинг?

- Изначально это было шутки ради (в сообществе в посте Клары Гавриловны появился комментарий участника baklazhan_dikaprio с призывом писать в инстаграме Леди Гаги. - Авт.). Никто же не знал, что все это вырастет как снежный ком, пойдет лавина комментариев - уже не только из нашей группы, а со всего русскоговорящего СНГ. Никто не ожидал, что так получится.

- Шейк ушла от Брэдли Купера с месяц назад. А вы только среагировали.

- Пошло это так: вышла новость на каком-то паблике иностранном, что Гага решила переставлять вещи в доме Купера. А женская солидарность у русских - она же такая… Как-то так пошло и поехало. Не было намеренного хода событий, какой-то тактики пошагово построенной. Человек комментарий выставил - и пошло.

- Теперь, когда там полмиллиона комментариев…

- Их больше 600 тысяч.

- Вы слегка прифигеваете от размаха?

- Ну, мы порадовались, посмеялись и поехали дальше. У нас нет цели заострять на этом внимание. Пока шутка смешная, она смешная. Но есть и другие происшествия в мире, которые можно освещать и где-то... помогать.

- Вчера вы предложили пойти в инстаграм к ДиКаприо и там писать про Байкал, который, на ваш взгляд, надо спасать. Вы такую помощь имеете в виду?

- Если мы смогли сагитировать людей шутки ради пойти и оставить комментарии, то почему бы не сагитировать оставить комментарий в пользу чего-либо? Байкал — это озеро, которому больше 25 млн лет, [и оно в опасности]. Почему об этом не говорят по телевизору, по радио? Будут там строить заводы или не будут? Все же умалчивается. («КП» писала об этом подробно. - Авт.).

На страничке ДиКаприо начали "спасать Байкал", но комментариев пока немного

- То есть у вас не сообщество хейтеров?

- Это больше троллинг такой, мы не занимаемся буллингом (травлей. - Авт.). Наши звезды, конечно, могут выражать другое мнение по этому поводу - говорить, что мы их травим, но мы просто показываем обратную сторону шоу-бизнеса, которая может быть не такой люксовой и вылизанной.

- Сколько у вас было участников максимально?

- Пик был в прошлом сентябре - 216 тысяч при закрытой группе. А когда мы группу открывали, у нас охват был больше 3 млн постоянных просмотров.

- Как часто вас блокируют?

- Мы создаем запасную страницу, потому что банят нас регулярно. Прошлой сенью мы слетали стабильно раз в неделю. И [заново] набирали за неделю до 50-60 тысяч.

Обсуждение прикида Джигана

- Вы как-то зарабатываете на этом?

- Инстаграм — очень популярная площадка для рекламодателей. Мы тоже можем делать рекламу, ведь мы тратим [на сообщество] свое время, жизненные ресурсы. В основном это инстаграм-магазины. Все хотят, чтобы все было в нашем стиле, без розовых слюней и единорогов.

- Черным пиаром не промышляете? Допустим, закажет вам Киркоров негатив против Баскова - возьмете?

- Это неинтересно и очень читаемо. Понимаете, подписчик - не дурак, он очень чувствует, где есть фальшь, а где нет. Я бы не назвала это популярностью, а вот читабельность у нас постоянная в течение четырех лет. Потому что мы не врем своему читателю.

- Почему в сообществе вы иронически называете себя «Халаты и алкаши»? Правда, что это пошло от гневной тирады ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной в ваш адрес?

- «Только борщевки в халатах готовят борщ своим алкашам на кухне и занимаются подобной фигней в инстаграме».

- Звезды - герои ваших постов пишут вам в директ?

- Конечно. Говорить, кто, не буду - это чревато последствиями. Но угрозы, просьбы типа «давайте вы не будете о нас писать», или «не будете так сильно жестить» - это постоянно. Разговор у нас короткий: не нравится, как мы пишем, - не читайте.

- А есть такие знаменитости, кто вас поддерживает?

- Есть такие, кто на нас подписан.

Обсуждение носа Бузовой

- Я заметил, вы там обмениваетесь кодами на скидки в магазины одежды, разные сервисы...

- У нас 93 процента подписчиков — это девушки. Девушки должны помогать друг другу. Girls Power! (англ.: «девичья сила», девиз феминисток. - Авт.)

- Когда в инстаграме Гаги все это началось, стали говорить, что вы вмешиваетесь в личное пространство публичного человека. Вы не испытывали неловкости по этому поводу? К тому же Гага по факту никого не уводила.

- Я же говорила, что это все делалось ради фана (веселья. - Авт.) и не более. О каком вторжении в личное может идти речь? Да, когда комментариев стало огромное множество, то, естественно, появляются вопросы… Мораль, все дела. Но мы не несли негатив в массы - только позитив!