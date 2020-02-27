2020-02-27T16:40:54+03:00
Политика

Как пройдет голосование по поправкам в Конституцию

Ответы на главные вопросы
Василиса НИКОЛАЕВА
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет в среду 22 апреля. Фото: Антон Новодережкин/ТАССОбщероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет в среду 22 апреля. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Как значится в только что подписанном документы, оно пройдет в среду 22 апреля. Этот день будет объявлен выходным. Но что именно будет предложен на суд россиян пока не ясно.

За что мы будем голосовать?

- Вопрос, которые будет вынесен на всероссийское голосование определит президент специальным указом. Этот документ (указ) будет подготовлен и опубликован за сутки, до его подписания главой государства.

- Как только на указе появится подпись Владимира Путина, в 3-х дневный срок ЦИКом будет утвержден порядок голосования и утвержден бюллетень.

Что уже точно ясно?

- Дата проведения голосования — 22 апреля с 8:00 утра до 20:00 вечера. Этот день объявят выходным.

- Голосование будет тайным и в нем смогут участвовать все граждане РФ от 18 лет (за исключением недееспособных и заключенных). Порог явки отменен. Для волеизъявления можно будет использовать портал Госуслуг, площадку МФЦ и электронное голосование (при наличии таких условий в регионах).

- Будут задействованы наблюдатели от Общественной и Регпалаты. Они будут выполнять свои функции и непосредственно на участках и при подсчете голосов. Участие международных наблюдателей не предусмотрено.

- Итоги голосования должны быт подведены и объявлены в пятидневный срок. Не позднее.

Напомним, что проект самих поправок в главный документ страны пока еще даже окончательно не утвержден. Второе чтение назначено на 10 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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