2020-02-27T17:09:17+03:00
Общество

Михаил Горбачев о своем здоровье: Мне сделали две операции. Я принимаю все меры...

Наш обозреватель Александр Гамов поинтересовался самочувствием экс-президента СССР
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Комментарии: comments3
Михаил Горбачев.Михаил Горбачев.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В понедельник, 2 марта, бывшему советскому лидеру Михаилу Горбачеву исполнится 89 лет. В этот четверг, 27 февраля, я позвонил ему на мобильник.

- ...Алло, Михаил Сергеевич! Здравствуйте! Это Гамов Александр, «Комсомольская правда».

- Привет, дорогой, привет...

- Михаил Сергеевич, как вы себя чувствуете?

- Неважно пока.

- Ну, мы за вас молимся... Я вот хотел задать один вопрос - он касается сегодняшнего дня. И еще одного политика горбачевского призыва.

- Ты знаешь, сейчас я выхожу из всех этих... (далее диктофонная запись неразборчива.) Мне две операции сделали.

- Две операции сделали?

- Да... В общем, не до этого.

- Ну, я понял. Скажите, а что за операции? На ногах, я так понимаю?

- Нет, эту информацию я не дам. Не раскрываю... (запись неразборчива) Вот когда выздоровлю, буду давать тебе интервью.

- Михаил Сергеевич, вы всегда были оптимистом. Тем более - весна скоро.

- Затянулось, ты видишь...

- Но, давайте, все равно, - выходите из этого положения, поправляйтесь.

- Я принимаю все меры.

- Вы же и в политике остаетесь... Может быть, чем-то помочь?

- Пока. Пока, дорогой...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
СК предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко
Российский кинорынок стал крупнейшим среди европейских стран
Россия поставила условие, при котором выплатит Грузии компенсацию в 10 млн евро по решению ЕСПЧ
Турецкие военные в Идлибе обстреливают позиции сирийской армии
Вице-президент Ирана инфицирована коронавирусом нового типа
Сдать анализы на коронавирус можно только по направлению врача
Росстат сообщил о замедлении годовой инфляции в России
В Правительстве России определили кураторов нацпроектов
Минкомсвязи: в списке бесплатных сайтов будут не только государственные
111-летний британец назван старейшим человеком в мире
Россия приостановит авиасообщение с Ираном с 28 февраля
Пять российских моряков освободили из-под ареста в Дании
Мария Захарова: Россиян среди заболевших коронавирусом в Италии нет