Михаил Горбачев о своем здоровье: Мне сделали две операции. Я принимаю все меры...
В понедельник, 2 марта, бывшему советскому лидеру Михаилу Горбачеву исполнится 89 лет. В этот четверг, 27 февраля, я позвонил ему на мобильник.
- ...Алло, Михаил Сергеевич! Здравствуйте! Это Гамов Александр, «Комсомольская правда».
- Привет, дорогой, привет...
- Михаил Сергеевич, как вы себя чувствуете?
- Неважно пока.
- Ну, мы за вас молимся... Я вот хотел задать один вопрос - он касается сегодняшнего дня. И еще одного политика горбачевского призыва.
- Ты знаешь, сейчас я выхожу из всех этих... (далее диктофонная запись неразборчива.) Мне две операции сделали.
- Две операции сделали?
- Да... В общем, не до этого.
- Ну, я понял. Скажите, а что за операции? На ногах, я так понимаю?
- Нет, эту информацию я не дам. Не раскрываю... (запись неразборчива) Вот когда выздоровлю, буду давать тебе интервью.
- Михаил Сергеевич, вы всегда были оптимистом. Тем более - весна скоро.
- Затянулось, ты видишь...
- Но, давайте, все равно, - выходите из этого положения, поправляйтесь.
- Я принимаю все меры.
- Вы же и в политике остаетесь... Может быть, чем-то помочь?
- Пока. Пока, дорогой...
ИСТОЧНИК KP.RU