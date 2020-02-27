Михаил Горбачев о своем здоровье: Мне сделали две операции. Я принимаю все меры...

В понедельник, 2 марта, бывшему советскому лидеру Михаилу Горбачеву исполнится 89 лет. В этот четверг, 27 февраля, я позвонил ему на мобильник.

- ...Алло, Михаил Сергеевич! Здравствуйте! Это Гамов Александр, «Комсомольская правда».

- Привет, дорогой, привет...

- Михаил Сергеевич, как вы себя чувствуете?

- Неважно пока.

- Ну, мы за вас молимся... Я вот хотел задать один вопрос - он касается сегодняшнего дня. И еще одного политика горбачевского призыва.

- Ты знаешь, сейчас я выхожу из всех этих... (далее диктофонная запись неразборчива.) Мне две операции сделали.

- Две операции сделали?

- Да... В общем, не до этого.

- Ну, я понял. Скажите, а что за операции? На ногах, я так понимаю?

- Нет, эту информацию я не дам. Не раскрываю... (запись неразборчива) Вот когда выздоровлю, буду давать тебе интервью.

- Михаил Сергеевич, вы всегда были оптимистом. Тем более - весна скоро.

- Затянулось, ты видишь...

- Но, давайте, все равно, - выходите из этого положения, поправляйтесь.

- Я принимаю все меры.

- Вы же и в политике остаетесь... Может быть, чем-то помочь?

- Пока. Пока, дорогой...