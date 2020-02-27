MetalCup 2020 выявил лучших среди 15 студенческих команд

15 студенческих команд сразились за выход в региональный этап международного чемпионата по технологической стратегии «MetalCup 2020. Goldseason». Соревнования прошли в Старооскольском технологическом институте им. А.А.Угарова НИТУ «МИСиС». Генеральным партнером чемпионата стала компания «Металлоинвест».

Студенты местного университета и профильных колледжей сдали проверку на профпригодность. По условиям чемпионата, они должны были решить кейс по переработке пыли сталеплавильного производства электрометаллургического комбината. На ее решение будущим специалистам выделили два дня. Такую задачу для них приготовили эксперты «Металлоинвеста» совместно с аналитиками ассоциации «Молодежная площадка профессиональных металлургов».

– Чемпионат - важное событие для нашей компании. Во-первых, это популяризация профессии металлурга, во-вторых, это настоящий конкурс талантов, участники которого проявляют свои знания и навыки в поисках самых лучших решений реальных задач, важных для металлургических предприятий, – подчеркнул заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом УК «Металлоинвест» Руслан Ильясов. – Подготовка достойной и профессиональной смены – наша ответственность. Сегодняшние студенты завтра придут работать на наши предприятия, а послезавтра будут ими руководить. Меняется мир, появляются новые профессии, и у молодежи есть возможность освоить навыки, востребованные в будущем. Металлоинвест готов распахнуть двери для молодых, креативных и талантливых специалистов.

На решение кейса будущим специалистам выделили два дня.

По словам организаторов, главная задача для них – показать участникам инструменты, с помощью которых идеи и инновации превращаются в реальный бизнес.

Чемпионат для молодых людей стал «дорожкой в профессию». Участники отборочных этапов получат приглашения на стажировку, практику или трудоустройство от партнеров MetalCup. При этом компания по итогам работы команд сформирует банк проектных решений.

Прошли отбор две команды. В старшей лиге победили «Теплокнягини» из СТИ НИТУ «МИСиС». В младшей лиге лучший результат показали «Слитки общества» из Оскольского политехнического колледжа.

- Мы участвуем во второй раз, поэтому знали, как правильно построить работу над кейсом, - поделились победительницы турнира Алина Подсекаева, Татьяна Анисимова, Анна Арутюнян и Ангелина Попова. - Было очень интересно и информативно. С нами активно работали модераторы, помогали. Считаем этот чемпионат очень важным, потому что он помогает нам лучше понять металлургию.

Команды-победители отборочного этапа примут участие в региональных состязаниях. Их цель – победа во всероссийском финале, который состоится 7-11 сентября в Красноярске.

MetalCup - традиционный студенческий кейс-чемпионат по развитию металлургического комплекса. За пять лет существования он вырос из маленькой конференции в международное соревнование студентов-металлургов. Тема чемпионата этого года: «Развитие инструментов межотраслевого и межгосударственного сотрудничества с целью инициации крупных инвестиционных проектов в металлургии».