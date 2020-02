Берлин наградил арестованного в Иране режиссера

Берлинский фестиваль в этом году делала новая программная команда под руководством итальянца Карло Шатриана, который всего за год смог придать фестивалю новой актуальности и существенно его обновить. Так в этом году был введен второй официальный конкурсе, Encounters (Столкновения), в котором показывали кино, раздвигающее границы привычного в еще более серьезной степени, чем, например, фильмы, отобранные в основной конкурс.

Приз за лучшую режиссуру в этой секции отошел румыну Кристи Пуйю за эпический «Мальмкрог» (Malmkrog) продолжительностью в 200 минут, на протяжении которых аристократический круг конца позапрошлого века обменивается велеречивыми суждениями относительно войны и мира, жизни и смерти, греха и раскаяния, Христа и Антихриста, а также о том, что значит быть русским европейцем. Все эти мысли почерпнуты из трудов Владимира Соловьева (русского философа - не путать с российским пропагандистом).

«Мальмкрог»

Специальный приз «Столкновений» достался картине «Сложность рождения» (The Trouble With Being Born) австрийки Сандры Воллнер - элегантной абстрактной конструкции, в центре которой девочка-андроид, живущая с людьми, проецирующими на нее свои воспоминания.

"Удалить историю"

Жюри, проделавшее серьезную работу, как это часто бывает, присудило главный приз в этой секции самому ее длинному фильму - «Труды и дни (Тайоко Шиоджири в бассейне Шиотани)» (The Works and Days (of Tayoko Shiojiri in the Shiotani Basin) - он идет даже не 200, а 477 минут!

Лучшими дебютантами тоже признаны фильмы из секции Encounters - колумбийский режиссер Камило Рестрепо за экспериментальный фильм «Протоки» (Los conductos) и немка Мелани Велде за подростковое полотно «Голые животные» (Nackte Tiere).

Экспериментальный фильм «Протоки»

Лучшим документальным фильмом назвали «Облученных» (Irradiated) кампучийца Рити Пана - прихотливый арт-монтаж самых невыносимых кадров массового геноцида, пыток, ядерных взрывов и всего того экстремального зла, на которое способны люди и за которое они страдают не в загробном аду, а прямо здесь, на земле, превращенной в ад их собственными руками.

Жюри главного конкурса под предводительством актера Джереми Айронса распределило награды самым вменяемым образом, найдя возможность отметить и «женскую повестку», и актуальное кино, и кино политически и художественно важное. Призом в честь 70-летия Берлинале оно наградило, что необычно и очень свежо, самый развлекательный и смешной фильм конкурса - актуальную комедию «Удалить историю» (Effacer l’historique/ Delete History) французского дуэта Бенуа Делепина - Гюстава Керверна. Три сплетенные вместе истории обыкновенного безумия великолепно отражают повестку текущей жизни с ее абсурдными зависимостями и уже необратимой утратой человеческой коммуникации, что для кино большая редкость: обычно оно протухает раньше, чем доберется до экрана.

Фильм "Дау"

«Серебряный медведь» за выдающуюся операторскую работу справедливо присудили немецкому оператору Юргену Юргесу, снявшему самый радикальный фильм конкурса - российскую «Дау. Наташу» Ильи Хржановского. Фильм вызвал большие дискуссии и даже спровоцировал отечественных феминисток по старой традиции накатать донос на режиссера дирекции Берлинале. «Дау» действительно крайне противоречив, но обвинить режиссера можно лишь в жестокости по отношению к животным (в другом фильме проекта, представленном вне конкурса), переживать же за душевное состояние актрис, великолепно себя чувствовавших на пресс-конференции после фильма, по меньшей мере странно: они знали на что шли, и результат, их судя по всему, тоже вполне устраивает. Чего не скажешь о зарезанной на съемках свинье.

Фильм "Дау"

За лучший сценарий были вознаграждены никогда не учившиеся ни сценарному, ни режиссерскому мастерству итальянские братья-близнецы Фабио и Дамиано Д'Инноченцо за их «Плохие истории» - мозаическое полотно о расплате детей за ужасный мир, который создают их родители.

«Плохие истории»

Лучшим актером 70-го Берлинале признали итальянца же Элио Джермано, и вправду прекрасно сыгравшего в фильме «Я хотел спрятаться» (Volevo nascondermi) Джорджо Диритти - экспрессивном полотне о непростой жизни и наивном творчестве художника Антонио Лигабуэ, которого называют итальянским Ван Гогом. Антонио мучился от серьезных психических и физических недугов, которые с редкой убедительностью и передал Элио Джермано, уже выигрывавший титул лучшего актера в Каннах.

Лучшей актрисой назвали немку Паулу Беер, сыгравшую современную русалочку в абстрактной городской сказке «Ундина» лидера «берлинской школы» Кристиана Петцольда.

Лучшим режиссером стал южнокорейский маэстро Хонг Сансу, представивший на фестивале очередное своё творение, «Бегущая женщина» (The Woman Who Ran) - местами остроумную, местами снотворную медитацию о неожиданных человеческих пересечениях. Главная героиня ходит в гости по своим подругам и выслушивает их соображения о жизни. Многие звучат крайне актуально - особенно когда корейские интеллектуалки, пожирая мясо, говорят о том, какие красивые глаза у коров и что неплохо было бы стать вегетарианками, или о том, как, попав на телек, муж одной и экс-бойфренд другой стал полным козлом. Самокритично показывает корейский Вуди Аллен и то, как смотрят его фильмы нормальные, нефестивальные зрители - они идут в пустых залах, и на это есть все основания.

Гран-при жюри получила американка Элайза Хиттман за «Никогда редко иногда всегда» (Never Rarely Sometimes Always), сдержанную гинекологическую драму о 17-летней девушке, отправившейся в Нью-Йорк делать аборт и таки его сделавшей. Вынесенные в название наречия - варианты ответа на вопросы, которые задаёт девушке перед операцией психолог относительно применявшегося к ней сексуального насилия.

Фильм "Никогда редко иногда всегда"

«Золотой медведь» предсказуемо, но справедливо достался иранскому режиссеру Мохаммаду Расулофу, находящемуся под арестом по обвинению в «подрыве национальной безопасности» и «распространении пропаганды». Иранская власть наложила пожизненный запрет на его профессиональную деятельность и, разумеется, не выпустила его в Берлин. Его ответ на все это - фильм «Без зла» (Sheytan vojud nadarad/ There Is No Evil), самый отчаянный, критичный и откровенный в его «карьере», настоящее протестное, партизанское кино, которое не могло быть не вознаграждено. Фильм разделён на четыре части, четыре вольно связанные друг с другом истории (снять четыре короткометражки находящемуся под надзором режиссеру было проще, чем один полный метр). Фильм Расулофа - жёсткая критика драконовской иранской системы правосудия, отправляющей на смертную казнь политических диссидентов и заставляющей становиться убийцами совершенно не расположенных к этому виду деятельности людей. В Иране солдаты, проходящие военную службу, могут попасть в ряды палачей, в чью задачу входит вышибать из-под осужденных стул перед повешением. Герои фильма - люди, вынужденные это делать против своей воли и убеждений. Но публицистическое послание фильма заключено в словах одной из эпизодических героинь: «Всегда можно сказать «нет». И в фразе одного из героев, решающегося на бунт: «Я скорее убью того, кто заставляет меня быть палачом».

Фильм Расулофа был действительно одним из лучших на фестивале, и получил бы свое золото даже если бы его режиссер был свободным и выездным.