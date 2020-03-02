2020-03-02T16:43:04+03:00
Звезды

На попе Ким Кардашьян едва не лопнул латексный костюм для худышек

Материал так натянулся на мощных бедрах модели, что стал почти прозрачным
Ирина СУХАНОВА
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Ким Кардашьян прилетела в Париж на Неделю моды.Ким Кардашьян прилетела в Париж на Неделю моды.Фото: EAST NEWS
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Ким Кардашьян стала одной из главных звезд показа модного дома Balman в Париже: 39-летняя звезда реалити-шоу давно дружит с французским брендом и не пропускает ни одного дефиле. Модель специально прилетела в Европу на Парижскую Неделю моды вместе с детьми. За один день Ким сменила сразу три костюма из латекса — новинки из последней коллекции Balman. Правда, на подиуме во время показа их демонстрировали манекенщицы-худышки. Теперь же у поклонников моды была возможность увидеть, как латексные костюмы сели на мощные формы Кардашьян.

За один день Ким сменила сразу три костюма из латекса — новинки из последней коллекции Balman. Фото: EAST NEWS

За один день Ким сменила сразу три костюма из латекса — новинки из последней коллекции Balman.Фото: EAST NEWS

Сначала Ким появилась в коричневом брючном костюме. Затем сменила его на облегающий латексный наряд цвета ириски. И, наконец, отправилась вместе с дочкой Норт покататься на карусели возле Эйфелевой башни в бледно-розовом костюме.

В бледно-розовом костюме Ким отправилась покататься с дочкой на карусели. Фото: EAST NEWS

В бледно-розовом костюме Ким отправилась покататься с дочкой на карусели.Фото: EAST NEWS

Во всех трех случаях узкие брюки, рассчитанные на очень худых манекенщиц, облегали бедра Ким словно вторая кожа. Латекс так натянулся на ее ягодицах, что грозил вот-вот лопнуть. Из-за натяжения материал стал почти прозрачным, и сквозь него просвечивало нижнее белье Кардашьян.

Латекс так натянулся на ее ягодицах, что сквозь материал просвечивало нижнее белье. Фото: EAST NEWS

Латекс так натянулся на ее ягодицах, что сквозь материал просвечивало нижнее белье.Фото: EAST NEWS

Сама Ким, впрочем, как обычно наслаждалась произведенным эффектом и с удовольствием поворачивалась к папарацци то одни, то другим боком. И хотя модель была одета абсолютно не по погоде (в Париже сейчас +7 градусов) и явно мерзла, катаясь на карусели, ее лицо так и сияло, словно она гуляла под калифорнийским солнышком. Особенно странно на грязной парижской мостовой смотрелись прозрачные босоножки звезды, демонстрировавшие ее босые ступни.

Пока Ким выбирала сувениры, прохожие рассматривали ее наряд и обувь. Прозрачные босоножки звезды странно смотрелись на грязной парижской мостовой. Фото: EAST NEWS

Пока Ким выбирала сувениры, прохожие рассматривали ее наряд и обувь. Прозрачные босоножки звезды странно смотрелись на грязной парижской мостовой.Фото: EAST NEWS

Ким постоянно летает на показы Balman, и это известно всем, кто следит за графиком звезды. В один из ее визитов на Парижскую Неделю моды Кардашьян ограбили прямо в отеле. Фигуристая звезда реалити лишилась драгоценностей на 11 миллионов долларов, а страху натерпелась на всю оставшуюся жизнь. Переодетые полицейскими бандиты ворвались к ней в номер одного из самых дорогих отелей французской столицы и, угрожая пистолетом, заставили отдать ценности. К счастью, Ким тогда не пострадала, а грабителей вскоре поймали. Но с тех пор Кардашьян стала гораздо осторожнее и во время поездок в Париж нанимает целый штат охраны.

В этот же день Ким выгуляла еще и коричневый латексный костюм. Фото: EAST NEWS

В этот же день Ким выгуляла еще и коричневый латексный костюм.Фото: EAST NEWS

Позже в одном из выпусков реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким призналась: она боялась, что грабители еще и изнасилуют ее. В момент ограбления она спала, и из одежды на ней была только тонкая ночная рубашка. Но бандитов знаменитые прелести Ким не прельстили. Они связали модель и заперли ее в ванной, полуживую от ужаса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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