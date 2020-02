Дни сочтены, дороги не избраны

«Неизбранные дороги» (The Roads Not Taken) англичанки Салли Поттер рассказывает о дочерней любви к непутёвому отцу. Когда-то известный писатель (Хавьер Бардем, весь фильм изъясняющийся мычанием), он пренебрегал своей малышкой (Эль Фаннинг), ибо был занят сочинением книг. Дочь оказывается благороднее и умнее, ибо когда отец сделался стар и им овладела деменция, она отдала ему почти всю свою жизнь, точнее один день, безропотно сопровождая его по врачам, меняя обмоченные им штаны и проводя время на холодных улицах в его поисках. Герой тем временем пребывает в каких-то своих мирах - то ли вымышленных, то ли достающих его из прошлого. Феминистка Поттер пытается проникнуть в голову мужчины, где, признает она, происходит очень многое, даже если он пребывает не в лучшей физической и умственной форме.

Кадр из фильма «Моя младшая сестра»

Роль, сыгранную в этом фильме Хавьером Бардемом, трудно назвать главной его удачей, а вот фильм с нежным названием «Моя младшая сестра» (Schwesterlein) предоставил очередную возможность ярко выступить Ларсу Айдингеру, одному из самых бесстрашных немецких актёров своего поколения, получившему широкую известность в России ролью Николая II в некогда скандальной «Матильде». Он играет умирающую от рака гей-версию самого себя, знаменитого артиста театра «Шаубюне» по имени Свен. После курса лечения Ларс/Свен возвращается в театр, где его главный режиссёр Томас Остермайер (названный здесь Дэвидом) репетирует повторный выпуск спектакля «Гамлет» с другим артистом. Ларс/Свен просит режиссера позволить ему играть свою коронную роль, но тот не хочет, чтобы актер умер прямо на сцене. И тогда тот действительно начинает умирать, только в жизни. Но фильм молодых швейцарок Стефани Шуа и Вероник Реймон - не просто парабола об отношениях артиста со смертью, а весьма убедительная семейная драма. У главного героя, как ясно из названия, есть сестра (главная немецкая актриса Нина Хосс), она драматург. Чтобы дать брату возможность зацепиться за жизнь, сестра пишет ему монопьесу об их непростых отношениях, но самовлюблённый Остермайер отвергает и эту зацепку, подписывая Ларсу смертный приговор.

Кадр из фильма «Дни»

«Дни» (Rizi/Days) - новый опус гения минимализма Цай Мин-ляна, продолжающего знакомить нас с угасанием тела своего главного и единственного актёра, Ли Кан-шена. Он снимал его в моменты расцвета и цветения, сейчас, увы, подступает период упадка и разложения. У героя «Дней» трясётся голова, и с этим нужно что-то делать. Он принимает сеансы акупунктуры и заказывает себе массаж, плавно переходящий в эротический. После которого недалеко и до человеческих привязанностей и возможному обновлению. Никто кроме Цая не может так рассказать историю без слов (то есть вообще без слов). Но в цепи бытовых событий (или, что правильнее, не-событий) вдруг вспыхивает лампочка чистого волшебства. Когда массажист начинает крутить игрушечную шарманку, издающую мелодию Чаплина, все вокруг мгновенно преображается.