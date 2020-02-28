2020-02-28T14:24:33+03:00
Общество

Жители Ленинградской области вместе с властями определяют, какие социальные объекты строить в первую очередь

К 1 сентября в Мурино и Буграх откроют три школы
Павел ЧЕРНЫШОВ
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В самых густонаселенных микрорайонах региона одновременно ведется проектирование и строительство нескольких десятков социальных объектов. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской областиВ самых густонаселенных микрорайонах региона одновременно ведется проектирование и строительство нескольких десятков социальных объектов. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области
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27 февраля в Ленинградской области прошло первое в 2020 году заседание совета новостроек, где обсуждались вопросы синхронного обеспечения жилых кварталов социальной и дорожной инфраструктурой, сроки строительства и ввода в эксплуатацию школ, больниц и других объектов социальной инфраструктуры. Губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что во Всеволожском районе идет активная работа по созданию всех условий для комфортного проживания населения.

«В самых густонаселенных микрорайонах одновременно ведется проектирование и строительство нескольких десятков соцобъектов, обеспечивается синхронизация их появления со сроками ввода жилых домов, для чтобы снять вопросы по медицинскому обслуживанию, обучению детей, обеспечению пожарной безопасности»,— отметил Александр Дрозденко.

Жители Кудрово, Бугров, Нового Девяткино, Мурино и Всеволожска совместно с руководством строительного блока правительства региона определили, какие объекты будут строиться в первую очередь.

К 1 сентября запланировано открытие трех школ на границе Бугров и Мурино, что полностью закроет потребность обучения детей в этих населенных пунктах. Всего же на разных стадиях проектирования и строительства в Кудрово, Мурино и Буграх находится около двух десятков объектов. Совместно с инициативной группой Бугров было принято решение рассмотреть возможность строительства еще одного детского сада. Для двух городов — Мурино и Кудрово — проектируются и строятся поликлиники, пожарные депо и отделения полиции.

На совете новостроек также обсудили более 50 вопросов об организации паркингов, дорожной сети, обеспечении транспортного сообщения внутри того или иного населенного пункта, а также о расширении особо загруженных участков автодорог.

Александр Дрозденко отметил, что 47-й регион является одним из самых активных в России, работающем по программе «Стимул».

«Ленинградская область стала одним из самых активно использующих программу «Стимул» регионов. Благодаря этому поступило предложение строить по программе не только объекты социальной инфраструктуры, но и инженерной», - сообщил губернатор.

Также в Ленобласти распространена программа «объекты в обмен на налоги» для застройщиков. Все это помогает появлению необходимых объектов в обильно застраиваемых районах Ленинградской области.

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