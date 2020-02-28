Стокгольмский синдром российского болельщика

Возможно, именно так ощущается стокгольмский синдром, но я ждал возобновления футбольного чемпионата России. Несмотря на все истории с Кокориным и Мамаевым. Несмотря на то, что победитель Преьмер-лиги-2019/20 практически уже известен. Несмотря на то, что российские клубы бесславно повылетали из еврокубков еще осенью, я отсчитывал недели и дни до того момента, как «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» и все остальные понесутся выяснять отношения на футбольном поле.

Я такой не один. Нас таких, если верить футбольной социологии, миллионов семь-восемь в России, если не больше. Нам интересно, что там придумал за зиму Тедеско в «Спартаке», чтобы поднять команду с 10-го места. Нам не все равно, в какой там форме Дзюба в «Зените» и способен ли Кокорин после тюрьмы играть в приличный футбол. Мы следим за тем, действительно ли Семина собрались увольнять из «Локомотива», и готовы ли «Краснодар» и «Ростов» прорываться в Лигу чемпионов.

И тур, для того, чтобы снова прочувствовать на себе весь огонь российской Премьер-лиги, что надо. В нем нас ждет старейшее московское дерби обманутых надежд «Динамо» - «Спартак», и битва «Зенита» с «Локомотивом» за свое спокойное будущее. Но мы открываем ТВ-программу, и видим6 что на общедоступном канале показывают игру «Ахмат» - «Ростов». Смотрите, дорогие зрители, вы же так этого ждали.

Особо возмущаться сил уже нет. Мы знаем наперед, что нам ответят. Что футбол – это дело коммерческое, и дело добровольное. Хочешь плати и смотри, хочешь нет. И наше соображения, что мы через налоги (на них содержится больше половины клубов РПЛ) и госкомпании (почти вся остальная часть лиги) уже вроде как за него заплатили, тоже никого не волнуют. Но вот что интересно: переключаем на Первую кнопку и видим там прямую трансляцию испанского класико «Барселона» - «Реал». Бесплатно.

Переключаем обратно на «Матч-ТВ», а там битва за корону Серии А «Ювентус» - «Интер». И там же финал Кубка Английской лиги «Астон Вилла» - «Манчестер Сити». И опять же все бесплатно. А перед этим в общем доступе была Лига чемпионов, и тоже без наших клубов. И Лига Европы6 что характерно тоже без нас. И вот уже «Ювентус» для нас как родной - мы Криштиану Ронладу видим чаще, чем Дзюбу. И тех, кто каждый раз в конце зимы ждет возвращения РПЛ, будет все меньше и меньше.