В московских школах учителям поможет искусственный интеллект

Перед тем как внедрять технологии искусственного интеллекта (ИИ), в школах необходимо было создать высокотехнологичную образовательную среду. Ее ключевая программная часть - это общегородской электронный журнал, дневник и библиотека электронных материалов. В ближайшие годы московское образование станет полностью цифровым: все учебные программы переведут в электронный вид, школьники будут делать домашку на планшете или компьютере. Для чего это делается? Чтобы создать персональную программу образования для каждого отдельно взятого ребенка.

Решая задачи по разным предметам, выполняя упражнения и тесты, каждый ученик оставит в компьютерной системе МЭШ много информации о своей учебе. Именно этот большой массив накопленных данных будет анализировать искусственный интеллект и вычислять, какие темы школьник усвоил хорошо, а в каких областях обучения у него возникли пробелы. Технологии ИИ быстро просчитают склонности ребенка, определят, какие таланты и способности ему надо развивать. На основе этого знания нейросеть создаст под каждого ученика индивидуальную образовательную траекторию в соответствии с его запросами и уровнем знания. Если ему плохо даются логарифмические уравнения или модальные глаголы в английском, электронный мозг тут же подберет дополнительный учебный материал в формате видеоуроков или онлайн-курсов, а затем индивидуально составит домашние задания, чтобы закрепить пройденное. Ну а если ИИ увидит, что школьник перерос уровень стандартной программы и щелкает упражнения как орехи, то предложит сильному ученику специально углубленный курс обучения, разработанный специально под него.

В целом Москва по праву считается одним из мировых лидеров создания фундаментальной инфраструктуры для внедрения искусственного интеллекта в разные сферы жизни города. В столице создана база, которая аккумулирует мировые практики применения ИИ в разных сферах жизни. Из 300 примеров 100 кейсов - московские. На днях все московские школы подключили к единой сети бесплатного Wi-Fi, а в этом учебном году в 34 школах Москвы открылись IT-классы. По общему числу бесплатных точек доступа к городскому беспроводному интернету столица России, согласно исследованию международной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), заняла третье место, оставив позади Нью-Йорк, Лондон и Токио. В 2018 году Москва возглавила рейтинг ООН по индексу доступности различных электронных услуг. С помощью таких проектов, как «Активный гражданин», «Наш город», москвичи могут принять прямое участие в управлении мегаполисом.

Поэтому не случайно, что именно в Москве стартует пилотный проект по созданию специального правового режима в сфере искусственного интеллекта. Такой законопроект внесен в Государственную Думу РФ, предполагается, что эксперимент начнется 1 июля 2020 года и продлится пять лет. Новые нормы и правила нужны для того, чтобы свободнее внедрять технологии ИИ для развития беспилотных транспортных систем, персональной медицины и других прорывных направлений. Решения на основе искусственного интеллекта способны заметно улучшить качество жизни москвичей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Генеральный директор, основатель компании Group-IB Илья САЧКОВ:

- Если бы это был другой город, я бы скептически относился, но все эксперименты с технологиями, которые проходили в Москве, оказывались вполне успешными. Практически все цифровое, чем мы сейчас пользуемся: парковки, многие другие вещи, ну, это классно работающие сервисы. Как москвич и как владелец бизнеса в этом направлении, я отношусь позитивно. Минусов на данный момент не вижу.

Очень много того, что мы как москвичи и как бизнес используем, уже в том числе строится на базе некоторых нейронных сетей, что и называется искусственным интеллектом. Я считаю, что это инициатива хорошая. Она позволит улучшить и давать новые сервисы в транспорте, образовании, в обслуживании людей, в безопасности.

Илья САЧКОВ. Фото: Group-IB.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 1469 школ подключено сегодня к проекту «Московская электронная школа».

- Рюкзак школьника МЭШ стал легче в 2 раза.

- 55 000 учителей используют систему планирования, проведения уроков и контроля достигнутых результатов.

- 21 тысяча высокотехнологических классов создана в Москве.

- 1,5 миллиона пользователей зарегистрированы в электронном журнале и дневнике.

- 1212 московских учителей из 419 школ получили гранты за вклад в развитие проекта МЭШ.