2020-03-02T14:45:04+03:00
Общество

Во Владивостоке определили финалистов конкурса «Учитель будущего» от регионов Дальнего Востока

Во Владивостоке завершился полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего»
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Команды Дальневосточного федерального округа, прошедшие в финал конкурсаКоманды Дальневосточного федерального округа, прошедшие в финал конкурса
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Это один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Соревнования проходили в течение 3 дней и определили 13 лучших команд, которым теперь предстоит встретиться в финале с участниками из других округов России.

Дальневосточный федеральный университет собрал 59 перспективных команд учителей (177 человек) из одиннадцати регионов ДФО: по 10 команд от Хабаровского края и Республики Бурятия, по 8 – от Приморья и Камчатки, по 5 команд от Республики Саха (Якутия) и Амурской области, по 3 команды из Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа и Магаданской области, а также по 2 команды учителей от Сахалинской области и Забайкальского края.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков пожелал участникам конкурса удачи, смелых решений и конкурсного азарта. «Здесь собрались не просто талантливые учителя, но в первую очередь педагоги, которые умеют работать сообща и понимают, что эффект от совместной работы команды качественно превосходит эффект от работы отдельных людей», – отметил он.

Испытания, которые нужно было пройти конкурсантам, были организованы в формате «педагогического триатлона». Он включал в себя педагогические дебаты, кейс-игру и методический конструктор, где участникам предлагалось разработать технологию межпредметного профиля для решения задачи образовательного процесса.

В течение трех дней участники знакомились друг с другом, обменивались опытом, проходили конкурсные испытания и слушали лекции, приглашенных спикеров.

Бурятию в конкурсе представляли 10 команд, одна из которых — это воспитатели «Республиканской Мариинской школы-интерната» из города Улан-Удэ. В школе учится 250 девочек с 5 по 11 класс, которым не только дают достойное образование, но и делают упор на дополнительные занятия: пение, бальные танцы, ритмику, иностранные языки, кулинарию, вязание, шитье. Всех участниц команды объединяет то, что в прошлом они были учителями младших классов, а затем стали воспитателями школы-интерната, взяв на себя заботу о детях после школьных занятий.

«Учитель будущего должен быть всесторонне развитым, стараться никогда не стоять на месте, интересоваться новым. Ведь если он никогда ничего не видел и нигде не был, то что он может передать своему ребенку?!», – говорит Арюна Болдохонова.

Забайкалье в конкурсе представляли две команды, одна из них — учителя МОУ «Кокуйская СОШ № 1» из поселка городского типа Кокуй. Все участники команды знают друг друга со школьной скамьи, а их педагогический стаж на троих составляет 54 года.

Нина Козырева говорит, что решила стать учителем в детстве, когда к ним в школу пришли преподавать практиканты. Она обучает детей географии уже 18 лет, а в свободное время ходит на уроки своих коллег и смотрит вебинары, потому что считает, что учитель должен беспрерывно развиваться. «В работе для меня главное — это общение с детьми. Я считаю, что учитель будущего должен быть гибким, не отставать от времени и стремиться к самообразованию», — говорит Нина Козырева.

Первый в России профессиональный конкурс «Учитель будущего» стартовал 19 ноября 2019 года и проводится при поддержке Министерства просвещения России. Оргкомитет проекта возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Очные полуфиналы конкурса уже прошли в Санкт-Петербурге и Владивостоке. Впереди еще очные испытания в Томске, Екатеринбурге, Грозном, Ростове-на-Дону, Уфе и Солнечногорске (Московской области), которые определят финалистов из всех федеральных округов России.

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