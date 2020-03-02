В Санкт-Петербурге назвали первых финалистов конкурса «Учитель будущего»

«Учитель будущего» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Состязания проходили с 14 по 16 февраля и определили лучшие команды, которым теперь предстоит борьба в финале проекта.

На три дня Академическая гимназия № 56 Санкт-Петербурга собрала 50 перспективных команд учителей. Всего 150 человек. Все они успешно прошли отбор онлайн-этапа конкурса, на участие в котором, к слову, заявились свыше 39 тысяч россиян. Санкт-Петербург оказался тогда лидером по числу регистраций – 3115.

На прошедшем полуфинале участники представляли семь регионов Северо-Западного федерального округа, больше всего – из северной столицы (43 команды). Конкуренцию им составили 2 команды из Архангельской области и по одной от Вологодской, Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, а также Республики Карелия.

Испытания, которые им нужно было пройти, были организованы в формате «педагогического триатлона». Он включал в себя педагогические дебаты, кейс-игру и методический конструктор. В рамках последнего соревнующимся предлагалось разработать технологию межпредметного профиля для решения задачи образовательного процесса.

Но не только испытания и командная работа объединяли полуфиналистов в эти дни, рассказывает генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. «Опыт нетворкинга и полезные образовательные лекции – это бонус, который получили все без исключения участники полуфинала. Выйти на финишную прямую смогли 12 команд – 36 учителей, которые обеспечили себе билет в финал конкурса. Это 11 команд из Санкт-Петербурга и 1 команда из Гатчины Ленинградской области», – поделился подробностями Алексей Комиссаров.

Стоит отметить, что почти половина участников полуфинала – молодежь. 73 полуфиналистам не больше 35 лет, а самую молодую команду представляли учителя № 528 Невского района Санкт-Петербурга.

Для некоторых участие в конкурсе «Учитель будущего» – первый подобный опыт. Самой юной конкурсантке – Марии Орловой – всего 19 лет. Ее коллегам – Татьяне Прыгун и Алене Слесаренко – по 21 год.

Мария Орлова из семьи педагогов. Решение стать учителем она приняла уже в первых классах школы. С сентября 2019 года Мария работает учителем начального коррекционного класса. Это осознанный выбор, которая девушка сделала сама, ведь, по ее словам, для учителя нет серьезной разницы между детьми коррекционного и обычного классов.

«Для каждого ребенка необходим индивидуальный подход. По всем возникающим вопросам всегда помогают наставники и администрация школы. Не менее важную роль в процессе обучения играют современные технологии», – поделилась Мария Орлова.

Самым опытным полуфиналистом стала учитель начальных классов Валентина Соловьева из «Присухонской основной школы». Школа находится в деревне в Фофанцево Вологодской области, и 30 лет из своего 40-летнего педагогического стажа Валентина отдала именно ей. Сейчас она совмещает работу учителя в коррекционном классе с должностью заместителя директора по работе с начальными классами.

Педагог призналась, что когда ехала на конкурс «Учитель будущего», то больше переживала, что такой конкурс уже не для нее. Но после знакомства с молодыми конкурсантами мнение изменилось. «Пообщавшись с молодежью, я поняла, что они развиты, талантливы, креативны, общительны – мне очень приятно. Я много почерпнула для себя из общения с коллегами на конкурсе – новые методики, например. Различные развивающие игры», – поделилась Валентина Николаевна.

Первый в России профессиональный конкурс «Учитель будущего» стартовал 19 ноября 2019 года и проводится при поддержке Министерства просвещения России. Оргкомитет проекта возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Список финалистов конкурса «Учитель будущего» из СЗФО:

Санкт-Петербург – 11 команд:

• ГБОУ ЛИЦЕЙ № 126 Калининского р-на: Борейко О.Б., Дуброва О.В., Кольцова О.Г.

• ГБОУ Гимназия № 642 «Земля и вселенная»: Пучкова А.И., Мосягин А. В., Чехович И.А.

• ГБОУ СОШ № 516 Невского р-на: Иванова Елена Александровна, Хрусталева Валерия Николаевна, Таликова Алина Сергеевна.

• ГБОУ СОШ №347 с углубленным изучением английского языка Невского р-на: Зубова Н.О., Гасникова Т.О., Парфенова А.А.

• ГБОУ СОШ № 35 Василеостровского р-на: Карпенко Е.В., Антонова Д.А., Горбатых О.О.

• ГБНОУ Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных. Аничков лицей: Быков Н.А., Гофман А.С., Кулева Е.Ю.

• ГБОУ СОШ № 500 Пушкинского р-на: Голюдов Е.А., Гушило Т.К., Юдина Е.Н.

• ГБОУ Лицей № 64 Приморского р-на: Клюев С.В., Атавина А.А., Новикова И.А.

• ГБОУ СОШ № 235 им. Д.Д. Шостаковича: Шеверева Ю.Н., Никитин П.В., Рехина М.А.

• ГБНОУ Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных. Аничков лицей: Дементьева Т.С., Понятовская С.Л., Якушева Н.Ю.

• ГБОУ Физико-математический лицей № 366 Московского р-на: Вольфсон Г.И., Арсентьева О.А., Вольфсон И.П.

Ленинградская область – 1 команда:

• МБОУ Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского: Хеорхе И.И., Нестерова И.М., Шарова Е.Н.