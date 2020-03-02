Возврат к сигаретам. Запрет бестабачных «снюсов» увеличивает число курильщиков

Несмотря на то, что продукт уже около года присутствовал на прилавках, из-за отсутствия регулирования этой категории изделий недобросовестные ритейлеры в погоне за наживой стали продавать никотиновые пэки несовершеннолетним. Так, продукция попала в руки детей, что вызвало панику в обществе и немедленную приостановку оборота категории на рынке. Сейчас эмоции уступили место работе над законодательством для регулирования рынка и настало время узнать мнение совершеннолетних потребителей.

Аналитическое агентство Kantar провело широкое исследование (более 200 глубинных интервью, результаты исследования есть в распоряжении редакции) среди россиян старше 18 лет, которые были потребителями никотиновых пэков как минимум с сентября по декабрь 2019 года, до того, как смеси исчезли с прилавков табачных магазинов по решению Роспотребнадзора. Никотиновые пэки – это бестабачная некурительная продукция для орального потребления, пэк кладется под губу, а никотин абсорбируется через слизистую, говорится в исследовании. Большинство производителей пэков позиционировали свой продукт как менее вредную альтернативу курению, основываясь на токсикологическом анализе Ланкастерского университета, доказавшем, что количество токсических веществ в никотиновых пэках меньше на 99% по сравнению с сигаретами. Курильщики, которые не готовы полностью отказаться от никотина, и стали основной аудиторией сосательных смесей. Задачей социологов было выяснить, что побудило людей стать именно приверженцами никпэков, и как потребители планируют действовать в связи с фактическим запретом на продажу никотиновых пэков.

Оказалось, что большинство из опрошенных (63%) – бывшие курильщики, использовавшие пэки. Основной мотивацией к переходу на никотиновые пэки респонденты назвали меньшую вредность смесей по сравнению с сигаретами, а также возможность не наносить вред окружающим во время потребления никотина. Это объясняется тем, что во время употребления изделий не выделяется вредный для окружающих дым. Кроме того, страна происхождения никотиновых пэков – Швеция – бьет рекорды по темпам снижения количества курильщиков в стране и заболеваний, ассоциируемых с курением именно за счет предоставления альтернативных способов потребления никотина. Остальные 37% потребителей переключились на никотиновые смеси с курения нагреваемого табака, вейпа и других видов никотиновой продукции.

Теперь, когда никпэки изъяты из магазинов, более половины (53%) из опрошенных вернулись к курению сигарет, а 20% продолжают приобретать смеси нелегально: через интернет и в торговых точках, реализующих продукцию из-под прилавка. Популярность также набирает продажа нелегальной продукции через Телеграмм.

Основная причина, по которой потребители пэков были вынуждены от них отказаться и возобновить курение сигарет, – невозможность найти продукт в торговых точках. В случае, если никотиновые пэки снова появятся на прилавках табачных магазинов, 63% респондентов готовы вернуться к их потреблению. Основной мотивацией к переходу на никотиновые пэки участники исследования назвали меньшую вредность смесей по сравнению с сигаретами, а также возможность не наносить вред окружающим во время потребления никотина.

Главный представитель интересов российских курильщиков – исполнительный директор общероссийского общественного движения за права курильщиков и права на альтернативу Андрей Лоскутов – напоминает, что заменять пэками сигареты – это общий тренд для России и стран Запада.

«Никотиновые пэки в европейских странах и в Северной Америке заняли нишу заменителей традиционных сигарет. В России среди курильщиков они также набирали популярность, но из-за отсутствия регулирования государство убрало их волевым решением с рынка», – говорит А. Лоскутов.

По словам эксперта, грамотный подход к регулированию рынка никотиновых пэков, включающий введение акцизов, маркировки и запрета продажи лицам до 18 лет, позволит оградить несовершеннолетних от угрозы и позитивно повлиять на состояние здоровья большого числа совершеннолетних курильщиков.

«Неправильно собирать с курильщиков столько налогов – больше, чем с потребителей алкоголя – и при этом запрещать нам перейти на менее вредные продукты, – утверждает А. Лоскутов. – Именно государство должно создать возможности для контролируемого развития рынка альтернативы».

Избежать повышенного внимания к такой продукции со стороны несовершеннолетних, помимо запрета продаж, может жесткое ограничение содержания никотина, считает Лоскутов. Это, грубо говоря, предельная «крепость» пэков, которая должна обеспечивать курильщикам альтернативу потребления сигарет, но не должна зашкаливать. Ранее ВНИИ Табака, Махорки и Табачных изделий проводил исследование и пришел к выводу, что концентрация 15-20 мг в одном пэке дает возможность потребителю получать столько же никотина, как при курении одной сигареты и при этом не создает дополнительных рисков для здоровья.

Сейчас решение вопроса о регулировании обращения новых типов никотинсодержащей продукции – вейпов, нагреваемого табака, а также никотиновых пэков находится в Государственной Думе. Соответствующий законопроект прошел первое чтение, а ко второму в нем, как ожидается, будут учтены все существующие категории никотинсодержащих товаров. Судя по всему, окончательного решения по пэкам еще нет. Но вот интересный факт. 13 февраля был зарегистрирован еще один законопроект – о введении акцизов в отношении никотиновых пэков. Так что, возможно, государство готовится идти по пути регулирования и создания условий для легального рынка, а не по пути запретов и неконтролируемых нелегальных продаж.