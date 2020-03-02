Классическое образование в аудитории или онлайн образование за компьютером. Что выбрать?

Спикерами круглого стола выступили:

- Мария Баченина, ведущая программы «Здоровый разговор» на Радио «Комсомольская правда»;

- Сергей Ерохин, ректор Московского технического университета связи и информатики, кандидат технических наук, доцент;

- Александр Никитин, генеральный директор образовательного портала GeekBrains;

- Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления hh.ru.

Сергей Ерохин, ректор Московского технического университета связи и информатики, кандидат технических наук, доцент.

Сергей Ерохин, ректор Московского технического университета связи и информатики, кандидат технических наук отметил, что мир достаточно быстро развивается , некоторые профессии уходят, точнее, трансформируются. Мы сегодня видим на примере нашего вуза, как растет спрос на новых специалистов – это IT специалисты в разных их гранях. Что касается онлайн-образования – то это технология, а не конкурент классическому образованию. Это разные вещи, поскольку, классическое образование подразумевает – лекции, которые, в первую очередь, формируют личность, навыки, с которыми абитуриент выходит в жизнь. В онлайне социальные навыки теряются, что говорит нам об огромной значимости базового классического образования в вузе.

Александр Никитин, генеральный директор образовательного портала GeekBrains.

Александр Никитин, генеральный директор образовательного портала GeekBrains рассказал о своей образовательной платформе в интернете и также подчеркнул, онлайн-образование - не конкурент классическому. На образовательный портал - не приходят абитуриенты, на него приходят, чтобы быстро, в кратчайшие сроки освоить навык, помогающий в самореализации. Онлайн - это удобство. У человека есть возможность выбрать подходящий для него способ обучения – короткими видеосообщениями с преподавателями или видеосвязью в любой удобный для него момент. Чтобы потом работать там, где ему хочется. Наш портал подстраивается под потребности работодателя, в том числе под так популярные сегодня IT компании.

Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления hh.ru

Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления hh.ru поделилась данными статистики их портала в отношении запроса рынка компаний на определенных специалистов, озвучив данные 2019 года, которые показывают, что 30% случаев работодатель указывает запрос на наличие технического, а в 29% случаев наличие экономического образования. Что важно, работодатель - стал крайне требователен при отборе. Требуется три, а то и четыре компетенции, знания иностранных языков и дополнительного образования. Соответственно, важный факторов – грамотная подача резюме, которое включает в себя указание не только классического вуза, но и дополнительный курсов обучения, семинаров, конференций.

Мария Баченина, ведущая программы «Здоровый разговор» на Радио «Комсомольская правда».

В завершении мероприятия Мария Баченина раскрыла секреты выстраивания коммуникации с аудиторией, а также рассказала об интересных темах эфиров на радиостанции «Комсомольская правда».

Напоминаем, бизнес-завтрак прошел в рамках проекта радиостанции «Комсомольская правда» - «ДЕЛОВЫЕ ПЯТНИЦЫ».