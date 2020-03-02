2020-03-02T18:49:04+03:00
Пресс-релизы

Классическое образование в аудитории или онлайн образование за компьютером. Что выбрать?

Что предлагает абитуриенту современный ВУЗ и кто он - выпускник будущего? Разбирались приглашенные эксперты и гости круглого стола Радио «Комсомольская правда», который прошел 28 февраля 2020 года в отеле Марриотт Гранд
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Радио «Комсомольская правда» провело круглый стол, чтобы вместе с экспертами обсудить, что предлагает абитуриенту современный ВУЗ и кто он - выпускник будущего.Радио «Комсомольская правда» провело круглый стол, чтобы вместе с экспертами обсудить, что предлагает абитуриенту современный ВУЗ и кто он - выпускник будущего.
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Спикерами круглого стола выступили:

- Мария Баченина, ведущая программы «Здоровый разговор» на Радио «Комсомольская правда»;

- Сергей Ерохин, ректор Московского технического университета связи и информатики, кандидат технических наук, доцент;

- Александр Никитин, генеральный директор образовательного портала GeekBrains;

- Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления hh.ru.

Сергей Ерохин, ректор Московского технического университета связи и информатики, кандидат технических наук, доцент.

Сергей Ерохин, ректор Московского технического университета связи и информатики, кандидат технических наук, доцент.

Сергей Ерохин, ректор Московского технического университета связи и информатики, кандидат технических наук отметил, что мир достаточно быстро развивается , некоторые профессии уходят, точнее, трансформируются. Мы сегодня видим на примере нашего вуза, как растет спрос на новых специалистов – это IT специалисты в разных их гранях. Что касается онлайн-образования – то это технология, а не конкурент классическому образованию. Это разные вещи, поскольку, классическое образование подразумевает – лекции, которые, в первую очередь, формируют личность, навыки, с которыми абитуриент выходит в жизнь. В онлайне социальные навыки теряются, что говорит нам об огромной значимости базового классического образования в вузе.

Александр Никитин, генеральный директор образовательного портала GeekBrains.

Александр Никитин, генеральный директор образовательного портала GeekBrains.

Александр Никитин, генеральный директор образовательного портала GeekBrains рассказал о своей образовательной платформе в интернете и также подчеркнул, онлайн-образование - не конкурент классическому. На образовательный портал - не приходят абитуриенты, на него приходят, чтобы быстро, в кратчайшие сроки освоить навык, помогающий в самореализации. Онлайн - это удобство. У человека есть возможность выбрать подходящий для него способ обучения – короткими видеосообщениями с преподавателями или видеосвязью в любой удобный для него момент. Чтобы потом работать там, где ему хочется. Наш портал подстраивается под потребности работодателя, в том числе под так популярные сегодня IT компании.

Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления hh.ru

Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления hh.ru

Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления hh.ru поделилась данными статистики их портала в отношении запроса рынка компаний на определенных специалистов, озвучив данные 2019 года, которые показывают, что 30% случаев работодатель указывает запрос на наличие технического, а в 29% случаев наличие экономического образования. Что важно, работодатель - стал крайне требователен при отборе. Требуется три, а то и четыре компетенции, знания иностранных языков и дополнительного образования. Соответственно, важный факторов – грамотная подача резюме, которое включает в себя указание не только классического вуза, но и дополнительный курсов обучения, семинаров, конференций.

Мария Баченина, ведущая программы «Здоровый разговор» на Радио «Комсомольская правда».

Мария Баченина, ведущая программы «Здоровый разговор» на Радио «Комсомольская правда».

В завершении мероприятия Мария Баченина раскрыла секреты выстраивания коммуникации с аудиторией, а также рассказала об интересных темах эфиров на радиостанции «Комсомольская правда».

Напоминаем, бизнес-завтрак прошел в рамках проекта радиостанции «Комсомольская правда» - «ДЕЛОВЫЕ ПЯТНИЦЫ».

Радио «Комсомольская правда» провело круглый стол по вопросам образования.

Радио «Комсомольская правда» провело круглый стол по вопросам образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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