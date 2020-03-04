Сеть АЗС «Газпромнефть» разыграет 50 миллионов

Розыгрыш будет проходить на протяжении 10 недель. По завершении каждой недели 150 победителей будут получать на счет по 10 000 бонусов, и еще 1000 победителей – по 3500 бонусов. Таким образом за время акции будут разыграны 50 миллионов бонусов.

Чтобы участвовать в акции, нужно в срок со 2 марта по 10 мая зарегистрировать свою карту «Нам по пути» на сайте акции и заправлять автомобиль на АЗС сети «Газпромнефть» любым бензином или дизельным топливом от 30 литров и более с применением карты лояльности. Заправка каждую неделю дает возможность участвовать в каждом этапе розыгрыша. С полными условиями федеральной акции «Эволюция выгоды» можно ознакомиться сайте gpn-promo.ru.

Держателями карт программы лояльности «Нам по пути» являются уже более 11 млн российских автомобилистов. За каждую покупку на заправочных станциях сети «Газпромнефть» они получают бонусы, которыми впоследствии могут оплачивать топливо, а также товары в магазине и кафе на АЗС из расчета 1 бонус = 1 рублю. Чтобы стать участником программы лояльности, необходимо выпустить виртуальную карту «Нам по пути» в мобильном приложении сети АЗС «Газпромнефть» или приобрести пластиковую карту лояльности на заправочной станции сети.