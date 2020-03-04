2020-03-03T14:18:49+03:00
Авто

Сеть АЗС «Газпромнефть» разыграет 50 миллионов

На российских автозаправочных станциях сети «Газпромнефть» стартовала акция «Эволюция выгоды». Среди участников программы лояльности «Нам по пути» разыграют 50 миллионов бонусных баллов, которыми можно оплачивать топливо по курсу 1 бонус = 1 рубль
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Розыгрыш будет проходить на протяжении 10 недель. По завершении каждой недели 150 победителей будут получать на счет по 10 000 бонусов, и еще 1000 победителей – по 3500 бонусов. Таким образом за время акции будут разыграны 50 миллионов бонусов.

Чтобы участвовать в акции, нужно в срок со 2 марта по 10 мая зарегистрировать свою карту «Нам по пути» на сайте акции и заправлять автомобиль на АЗС сети «Газпромнефть» любым бензином или дизельным топливом от 30 литров и более с применением карты лояльности. Заправка каждую неделю дает возможность участвовать в каждом этапе розыгрыша. С полными условиями федеральной акции «Эволюция выгоды» можно ознакомиться сайте gpn-promo.ru.

Держателями карт программы лояльности «Нам по пути» являются уже более 11 млн российских автомобилистов. За каждую покупку на заправочных станциях сети «Газпромнефть» они получают бонусы, которыми впоследствии могут оплачивать топливо, а также товары в магазине и кафе на АЗС из расчета 1 бонус = 1 рублю. Чтобы стать участником программы лояльности, необходимо выпустить виртуальную карту «Нам по пути» в мобильном приложении сети АЗС «Газпромнефть» или приобрести пластиковую карту лояльности на заправочной станции сети.

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