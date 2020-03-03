2020-03-03T18:35:09+03:00
Звезды

Если бы не Филипп Киркоров, группа Little Big могла отправиться на «Евровидение» вместо Сергея Лазарева

Оказывается, «куратор всея Руси» получил трек от питерских хулиганов еще в прошлом году, но отдал предпочтение доброму другу
Константин ГЛЫБА
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Сейчас вся страна гудит от решения Первого канала отправить на «Евровидение» в Роттердам панк-рейв-группу Little Big. Фото: Михаил Терещенко/ТАСССейчас вся страна гудит от решения Первого канала отправить на «Евровидение» в Роттердам панк-рейв-группу Little Big. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Сейчас вся страна гудит от решения Первого канала отправить на «Евровидение» в Роттердам панк-рейв-группу Little Big. Но мысль, как оказалось, не новая. По крайней мере, она витала в воздухе, когда команда вышла на пиковый уровень популярности и гремела из каждого утюга с песней Skibidi. И лидер группы Илья Прусикин уверяет, что была попытка заявиться с новой песней You Are My Love («Ты моя любовь») к самому Филиппу Киркорову — кулуарному королю европейского конкурса — артисту, который давно уже «отвечает» в России за «Евровидение»: помогает отобрать артистов для шоу, записать им песню и поставить номер. В прошлом году участника от нашей страны выбирал канал «Россия 1», с которым тесно сотрудничает Киркоров. И решение было принято в пользу Сергея Лазарева, а не Little Big.

- Такая идея обсуждалась, - подтвердил Илья Прусикин в беседе с влогом «Осторожно, Собчак!» в 2019 году. - И у нас был трек You Are My Love, который можно было отправить на конкурс. Мы придумали его в Таиланде. Саша Гудков (один из главных креативщиков русского Youtube и соведущий «Вечернего Урганта» - Авт.) взялся передать его Филиппу Бедросовичу. Но ничего не выгорело. Мы были готовы!

На прямой вопрос Ксении об этом казусе Киркоров ответил, что такая ситуация и правда была. Но сделать он ничего не смог.

5 лучших клипов Little Big.

- Точно не помню, но, кажется, уже тогда определился участник от России — Лазарев, - пояснил Филипп Бедросович. - По-моему, я так ему ответил.

Судя по всему, Киркоров слегка лукавит, потому что сам не раз говорил, что именно он уговорил Сергея вернуться на «Евровидение» и снова попробовать. То есть сам напрямую влиял на процесс. Так же очевидно, что Little Big по соображениям логики не могли выслать песню Киркорову ПОСЛЕ того, как Лазарева выбрали. Зачем? В интервью Прусикин говорит, что они готовы были поехать — именно так, в будущем времени.

Как бы то ни было, группа Little Big едет на «Евровидение-2020» с Первым каналом, а не Филиппом Киркоровым. Кстати, король эстрады весьма сдержанно прокомментировал это смелое решение: «У всех есть большие шансы, а если артист талантливый, как Little Big, то шансы есть».

Little Big: трэш, рейв и эпатаж.«Скибиди, ва-па-па-па!» Если вы ещё не танцевали под эту песню, то самое время это сделать! Ведь именно ребята из Little Big будут представлять нашу страну на «Евровидении-2020»

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Рейв-команда, собирающая сотни миллионов просмотров в Youtube, представит нашу страну на песенном конкурсе (подробности)

Солист Little Big Илья Прусикин — участник «Евровидения-2020»: «Мы сделаем то, что умеем лучше всего, - шоу. Будет весело!»

«У меня до 27 лет вообще ничего не получалось. Я был безработным, и меня никуда не брали», — так еще совсем недавно описывал свой путь Илья Прусикин, фронтмен группы Little Big. А потом прорвало. 400 миллионов просмотров у двух версий песни Skibidi. Всемирный флешмоб с танцем из этой песни (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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