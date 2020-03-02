«Скибиди, Россия!» Первый канал отправляет на «Евровидение-2020» эпатажную группу Little Big

Свершилось! Наконец-то Россию на «Евровидение» представит не пресный поп-артист, не спорная кандидатура и не участник популярного телешоу. В 2020 году мы решили рискнуть и выслать в Голландию назло музыкальным врагам модную, современную, творчески злую и энергичную группу из Питера Little Big, что успешно разрывает музыкальные чарты последние семь лет (создана в 2013 году).

LITTLE BIG FARADENZA (official music video).LITTLE BIG FARADENZA (official music video)

- Это огромная ответственность для нас, - признал Илья Прусикин. - Поначалу мы радовались, потом озаботились. Победа? Надежд на это всегда много. Постараемся сделать все, что от нас зависит для этого. Как часть любого русского человека, юмор у нас в крови. Песня будет веселой, за хореографию не беспокойтесь. Вы будете удивлены!

Илья Прусикин. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Широкой общественности команда известна по клипу на песню Skibidi, ставшим вирусным и собравшем в Youtube более 400 миллионов (!) просмотров.

LITTLE BIG SKIBIDI (official music video)..

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758707" frameborder="0"></iframe> Актёр Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Ильичом и Соней из Little Big.

Танец из этой песни стал заразным примером для совершенно разных слоев населения. Все, от Ивана Урганта до строителей, в банях, школах и библиотеках начали воспроизводить песню, повторяя припев песни со словами «скибиди, ва-па-па». Этот трек стал своего рода российским аналогом корейского вирусного хита Gangnam Style. Более того, флешмоб #skibidichallenge подхватили в Европе и Америке. Как следствие, летом 2018 года команда успешно выступила на фестивале Sziget — крупнейшем музыкальном событии Европы, проходящем в Будапеште.

Вечерний Ургант. SKIBIDI CHALLENGE..

- Россия сильно впереди, ты даже не представляешь насколько, - объяснял недавно в интервью Ксении Собчак фронтмен Little Big Илья Прусикин (по прозвищу Ильич). - У нас в России делают очень разную, очень качественную и очень интересную музыку.

fife_top33 Директор школы оценила#skibidichallenge #skibidi #littlebig

Как в воду глядел! Илья с командой уже «приговорены» Первым каналом для поездки в Роттердам на песенный конкурс и наверняка втайне начали репетировать номер.

«КП» упоминала Little Big в числе топ-претендентов для «Евровидения-2020». И это немудрено: группу любят, она на пике развития и популярности, не боится экспериментов и в определенной степени является эпатажным и иногда даже шокирующим фрик-проектом, а такие частенько побеждают на европейском смотре песни и пляски.

LITTLE BIG - Everyday I'm drinking..

Новый клип Little Big на песню Go Bananas.

В одном из клипов, например, человек, похожий на президента России, дерется с человеком, похожим на Барака Обаму, некогда президента США.

LITTLE BIG - Kind Inside, Hard Outside (fighting Putin vs. Obama)..

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