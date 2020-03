«Скибиди, Россия!» Первый канал отправляет на «Евровидение-2020» эпатажную группу Little Big

Свершилось! Наконец-то Россию на «Евровидение» представит не пресный поп-артист, не спорная кандидатура и не участник популярного телешоу. В 2020 году мы решили рискнуть и выслать в Голландию назло музыкальным врагам модную, современную, творчески злую и энергичную группу из Питера Little Big, что успешно разрывает музыкальные чарты последние семь лет (создана в 2013 году).

LITTLE BIG FARADENZA (official music video).LITTLE BIG FARADENZA (official music video)