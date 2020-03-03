2020-03-03T18:57:23+03:00
Дом. Семья

Как напиться с Франсуазой Саган и выжить после чернобыльской «зоны»

«Из блокнота Николая Долгополова. От Франсуазы Саган до Абеля»
Денис КОРСАКОВ
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Николай Долгополов сейчас работает в «Российской газете», а в прошлом был журналистом «Комсомольской правды». Фото: Валерий Шарифулин/ТАССНиколай Долгополов сейчас работает в «Российской газете», а в прошлом был журналистом «Комсомольской правды». Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Николай Долгополов сейчас работает в «Российской газете», а в прошлом был журналистом «Комсомольской правды». Писал о спорте (и стал одним из ведущих спортивных обозревателей страны), работал собкором во Франции, заместителем главного редактора. Его папа, Михаил Долгополов, мог считаться одним из отцов-основателей нашей газеты: он пришел в «Комсомолку» в 1927 году, через два года после создания, писал о культуре и знал всех крупнейших деятелей искусства своего времени, от Станиславского до Маяковского, от Любови Орловой до Дмитрия Шостаковича. Благодаря отцу и Николай Михайлович с кем только не общался с детства: в его книге упоминаются Лиля Брик, Александр Дейнека, Эмиль Гилельс… Когда он был совсем маленьким, Елена Сергеевна Булгакова узнала, что у него болит голова, диагностировала мигрень, сказала «Миша тоже все время мучился» - и подарила ему шапку своего покойного мужа!

А вот Долгополов - уже сам признанный журналист - с огромным трудом, по протекции своего приятеля Эдуарда Лимонова, добивается встречи с Франсуазой Саган. И в ходе интервью распивает с ней три бутылки вина из долины Луары, выслушивает откровения, которых редко удостаивались другие журналисты, а потом еле-еле добирается домой. А вот он видит, как по двору московского дома мечется какой-то иностранец в белом костюме с громаднейшей корзиной цветов, не понимая, в какой подъезд заходить; Долгополов объясняет иностранцу дорогу - и заодно выясняет, что это Пьер Карден, пришедший в гости к Майе Плисецкой

Но, конечно, его книга не исчерпывается анекдотами из серии «Я и великие». За плечами у Долгополова - длинная и интереснейшая судьба. Он вместе с летчиками снимал со льдины полярную экспедицию Дмитрия Шпаро. Работал в Иране в 70-е годы, когда страной правил шах Мохаммед Реза Пехлеви и по телевидению периодически показывали казни местных коммунистов. Побывал в чернобыльской «зоне» спустя всего несколько дней после катастрофы («хуже всего в лесу у въезда в зону. За 16 дней нашего пребывания он из относительно зеленого превратился в зловеще красный, черный. Деревья в сучках, каких-то изломах. Как природа ухитрилась придать ветвям и стволам адову форму, здесь впору снимать фильм ужасов. А мы в этом проклятом лесу выпивали после выезда из зоны по бутылке красного»… Тогда говорили, что красное вино выводит из организма радиацию).

В определенный момент Долгополов начал заниматься историей советской разведки - и стал одним из главных специалистов в стране по этому вопросу (ему принадлежит много книг о знаменитых шпионах, и однажды он даже сыграл роль Кима Филби в фильме Первого канала!) В общем, было бы страшно обидно, если бы он все это держал при себе. Но, к счастью, все-таки описал это в книге - страшно увлекательной и читающейся «навылет». Журналист, писатель, лауреат «Большой книги» Павел Басинский, написавший к ней предисловие, называет ее «энциклопедией нашей жизни в XX веке», и тут спорить с ним трудно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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