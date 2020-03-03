2020-03-03T20:36:44+03:00
История современности

Минобороны РФ собрало 7 миллионов фотографий для галереи "Дорога памяти"

Филиал Центрального музея Вооруженных сил РФ с историко-мемориальным комплексом "Дорога памяти" будет открыт в мае вместе главным храмом ВС РФ
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Татьяна Шевцова во время посещения филиала Пансиона воспитанниц Минобороны России в Санкт-ПетербургеТатьяна Шевцова во время посещения филиала Пансиона воспитанниц Минобороны России в Санкт-Петербурге
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Фотографии 7 миллионов участников Великой Отечественной войны собраны для галереи "Дорога памяти", которая разместится около главного храма ВС России в подмосковном парке "Патриот". Об этом сообщила во вторник журналистам заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова во время посещения филиала Пансиона воспитанниц Минобороны России в Санкт-Петербурге.

- У нас на сегодняшний день 7 миллионов фотографий, 26 миллионов информаций об участниках Великой Отечественной войны. 9 мая не прекратится направление информации, будем работать с ней дальше и сейчас призываем всех принять активное участие в наполнении нашего информационного ресурса", - заявил Шевцова.

По ее словам, Минобороны планирует собрать информацию примерно о 33 миллионах участниках Великой Отечественной войны. Шевцова отметила, что важный вклад в сбор информации должны сделать потомки участников войны, поделившись фотографиями из семейных архивов.

- По тем, кто был в действующей армии, в нашем подольском архиве (Центральный архив Министерства обороны в Подольске Московской области ) фотографии есть. Но призывались гражданские на фронт, и не все их фотографии сохранились, - пояснила замминистра.

Филиал Центрального музея Вооруженных сил РФ с историко-мемориальным комплексом "Дорога памяти" будет открыт в мае вместе главным храмом ВС РФ. Этот уникальный проект увековечит подвиг участников Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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