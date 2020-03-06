2020-03-04T01:12:52+03:00
Общество

Грета Тунберг стала доцентом из «Джентльменов удачи»

Фотохудожник из Казани, творящий под псевдонимом Klod_Mande, создает смешные и злободневные фотожабы [фото]
Оксана ФОМИНА
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Защитницу природы Грету Тунберг Klod_Mande увидел в образе Доцента из «Джентльменов удачи».Защитницу природы Грету Тунберг Klod_Mande увидел в образе Доцента из «Джентльменов удачи».Фото: Instagram.com
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Эти смешные картинки нравятся всем. Увидеть работы - фотожабы от Klod_Mande - можно на его личной страничке в Инстаграме, а также в других соцсетях. Правда, свои имя, возраст и даже профессию автор держит в секрете.

Первая публикация Klod_Mande появилась в прошлом году: коллаж с героем Борислава Брондукова - Федулом из «Афони», оказавшимся в компании героев фильма «Великий Гэтсби» (см. фото). Идея понравилась.

Первый коллаж художника: Федул из «Афони» весьма гармонично смотрится в компании героев «Великого Гэтсби». Фото: Instagram.com

Первый коллаж художника: Федул из «Афони» весьма гармонично смотрится в компании героев «Великого Гэтсби».Фото: Instagram.com

- Новые коллажи рождались довольно быстро, появились первые подписчики, - рассказывает Klod_Mande. - Конечно, у меня есть опыт работы в графических редакторах, в том числе и в своей основной профессиональной деятельности.

Любимая фишка Klod_Mande - «скрещивание» фильмов - советской киноклассики с голливудскими блокбастерами или современными реалиями. Ну и конечно, на его веселых картинках обязательно появляются самые известные и скандальные личности.

Такой исполнитель, как Кай Метов, мог появиться только при помощи черной магии! Фото: Instagram.com

Такой исполнитель, как Кай Метов, мог появиться только при помощи черной магии!Фото: Instagram.com

- Некоторые коллажи создаются за несколько минут и попадают в десяточку. Другие идеи вынашиваются днями, а то и неделями и не всегда оказываются удачными, - признается художник.

«Лучше всех».Не прынцесса и не королевна. Что будет, если «Оно» переедет в советскую киноклассику «Морозко». Фото: Instagram.com

«Лучше всех».Не прынцесса и не королевна. Что будет, если «Оно» переедет в советскую киноклассику «Морозко».Фото: Instagram.com

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Бармен Бари Алибасов пытается составить более изысканный коктейль, чем «выпитый» им «Крот».Фото: Instagram.com

Электроник: I'll be back! Фото: Instagram.com

Электроник: I'll be back!Фото: Instagram.com

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Кажется, Хмырь, Доцент и Косой не прочь поменяться одеждой со «Спасателями Малибу».Фото: Instagram.com

Гоша, он же Гога, он же Жора, рассказывает героям сериала «Друзья» о своей судьбе. Фото: Instagram.com

Гоша, он же Гога, он же Жора, рассказывает героям сериала «Друзья» о своей судьбе.Фото: Instagram.com

Грета Тунберг — девочка, которая отчитала президентов.Её называют новой Жанной д’Арк. Её выдвигают на Нобелевскую премию мира. О ней говорят Меркель и Трамп. А она гневно отчитывает их за «украденное детство». Ведь ей всего 16…

ИСТОЧНИК KP.RU

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