Грета Тунберг стала доцентом из «Джентльменов удачи»

Эти смешные картинки нравятся всем. Увидеть работы - фотожабы от Klod_Mande - можно на его личной страничке в Инстаграме, а также в других соцсетях. Правда, свои имя, возраст и даже профессию автор держит в секрете.

Первая публикация Klod_Mande появилась в прошлом году: коллаж с героем Борислава Брондукова - Федулом из «Афони», оказавшимся в компании героев фильма «Великий Гэтсби» (см. фото). Идея понравилась.

Первый коллаж художника: Федул из «Афони» весьма гармонично смотрится в компании героев «Великого Гэтсби».Фото: Instagram.com

- Новые коллажи рождались довольно быстро, появились первые подписчики, - рассказывает Klod_Mande. - Конечно, у меня есть опыт работы в графических редакторах, в том числе и в своей основной профессиональной деятельности.

Любимая фишка Klod_Mande - «скрещивание» фильмов - советской киноклассики с голливудскими блокбастерами или современными реалиями. Ну и конечно, на его веселых картинках обязательно появляются самые известные и скандальные личности.

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- Некоторые коллажи создаются за несколько минут и попадают в десяточку. Другие идеи вынашиваются днями, а то и неделями и не всегда оказываются удачными, - признается художник.

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