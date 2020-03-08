Фотошоп по-советски: Любовь Орлову снимали через чулок, а Пугачева носила накладные зубы

Это сейчас в фоторедаторах колдуют над своими снимками даже школьники. А в советские годы, когда не было смартфонов и компьютерных технологий, из актеров делали небожителей с помощью художественных хитростей. Об этом «КП» рассказал режиссер, автор фильма «Душа», сериала «Кураж» и бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович.

Александр Стефанович.Фото: Евгения ГУСЕВА

Голливудская хитрость против морщин

- Есть такой анекдот. Женится оператор, у него спрашивают: «Жена у тебя красивая?» Он отвечает: «Это смотря как свет поставить», - рассказывает Стефанович. - Так и в СCCР артисты кино в жизни и на экране были абсолютно разными людьми, настолько их преображали. В то время знаменитости были для людей кумирами. Сейчас это сложно представить. С появлением соцсетей звезды стали доступнее, любой может комплимент или гадость походя бросить артисту в его Инстаграме. А тогда они считались небожителями. Актеры и их личная жизнь - все было окутано тайной.

И такими же небожителями они выглядели на открытках, которые издавала организация под названием «Бюро пропаганды киноискусства». Уже в то время имелись ретушеры, которые исправляли фотографии артистов с помощью специальных цветных карандашей и угля. Они подкрашивали на фото, где это было необходимо, глаза или щеки, убирали морщины, нанося поверх них специальной растушевкой карандаш. Грубо говоря, на фото рисовали более совершенное лицо. Таким был советский фотошоп.

По словам Стефановича, подобные хитрости использовали и в кино.

Так, к примеру, Любовь Орлову делали моложе с помощью капронового чулка.

Любовь Орлову и Вивьен Ли преображали с помощью обычного капронового чулка, надетого на объектив камеры. Фото: Кадр из фильма.

- По команде режиссера оператор надевал его на объектив кинокамеры. Этот трюк делал изображение более мягким и размывал морщинки, - рассказывает Стефанович. - В чулке делали прорезь, которую наводили на глаза. И получался просто сногсшибательный взгляд! А морщины благодаря чуть размытому изображению как бы стирались. Такой операторский прием муж Орловой режиссер Григорий Александров подсмотрел в Голливуде. Обратите внимание на крупные планы Вивьен Ли в «Унесенных ветром» и нашей Любови Орловой: лицо чуть размыто, выделены только глаза.

Вивьен Ли. Фото: Кадр из фильма.

«И бросить нежный взгляд на камеру»

- Капроновый чулок - это примитивный фильтр, - продолжает Стефанович. - В 70 - 80-е годы мы уже использовали более сложные технологии - специальные разноцветные стеклышки, их был целый набор, около сотни. С их помощью можно было подправить любое изображение. Увеличить глаза, убрать морщины, добавить румянец, сделать более худым лицо.

Штука была дорогая. Фильтр размывал даже глубокие морщины. Очень трудоемкий процесс.

У меня в те годы снималась София Ротару в фильме «Душа». Ей было 30 лет, очень красивая, стройная. Но в нашем фильме она вообще ослепительная красотка. Как мы этого добились? С помощью тех же стеклышек на крупных планах. Плюс оператор Владимир Климов использовал голливудский прием, который называется «в угол, на нос, на предмет».

34-летняя София Ротару в фильме «Душа». Фото: Кадр из фильма.

На Ротару наводилась камера, и певица смотрела не прямо в объектив, а в угол, потом на кончик своего носа и потом в конце бросала небрежный взгляд в камеру. С помощью этого нехитрого алгоритма увеличивались глаза Софии. Это, видимо, какой-то физиологический эффект. А мы при монтаже убирали взгляд в угол и на нос - оставляли только ее распахнутый взгляд в камеру.

Это было похоже на вспышку - бездонные глаза на экране.

Капа для Аллы

Поклонники Аллы Пугачевой до сих пор гадают, почему у артистки в фильме «Женщина, которая поет» нет знаменитой щербинки между зубами. Эта щербинка по-научному называется диастема, певица убрала ее только в 90-е годы, сделав за границей «голливудскую улыбку».

Фото 1978 года. Пугачева демонстрирует свою фирменную щербинку на съемках клипа «Все могут короли».Фото: ТАСС

- Пугачева не стеснялась своей щербинки и долгое время не хотела от нее избавляться, это была ее индивидуальность, - делится с «КП» бывший муж Примадонны Александр Стефанович. - Но в фильме «Женщина, которая поет» ей пришлось надеть капу. Так решил режиссер картины Александр Орлов. Кино - это все-таки мифотворчество. И режиссер хотел сделать из Пугачевой голливудскую диву. Безусловно, были некоторые неудобства. Например, в обед Алла снимала капу, есть в ней было нельзя. Плюс капа искажала дикцию, артистка сильно шепелявила. Впрочем, это потом легко убирали при озвучке.

Не только Алле Пугачевой приходилось с капой ходить в кино. Многим артистам для исправления улыбок подобные надевали, поскольку в ту пору у стоматологии не было современных возможностей.

- А из чего она была сделана, эта капа?

- Это накладные зубы из пластика. Их делали на «Мосфильме». Там вообще изготавливали любые зубы, любые парики. Многие эстрадные артисты этим пользовались. Если очень сложная прическа, чтобы не возиться каждый раз с укладкой, Пугачевой делали парик, и она снималась в нем.

В ТЕМУ

Вместо пластики - скотч

- Снимал я одну пожилую народную артистку, - вспоминает Стефанович. - Ей в ту пору уже лет 70 было. Надо было ее на 20 лет омолодить. Что она придумала? Она за ушами натягивала кожу и закрепляла ее скотчем. И это действительно помогало: она становилось молодой, но эффекта хватало всего лишь на три минуты, на один дубль. Потом скотч отклеивался. Мы снова его клеили. Так и снимали. Зато картинка красивая!

ЧТО ЕЩЕ

А у вас череп из гипса!

Оказывается, маска Высоцкого, с помощью которой примерил роль легендарного барда Сергей Безруков, отнюдь не американское ноу-хау.

Первые разработки пластического грима были произведены в СССР. На «Мосфильм» даже приезжали специалисты из того же Голливуда, перенимали опыт. Но, к сожалению, искусство пластического грима у нас в те годы не развилось в полной мере. В СССР ведь не снимали фэнтези. Пластический грим использовали только в сказках Птушко и для создания образов Ленина, Сталина и выдающихся полководцев.

У гримеров уходило по восемь часов на превращение Смоктуновского в Ленина.Фото: РИА Новости

- С помощью пластического грима Смоктуновский перевоплотился в Ленина в фильме «Первый посетитель». Для образов исторических персонажей была придумана довольно сложная технология, - рассказывает Стефанович. - Артиста приводили в гримерный цех, вставляли ему в нос две небольшие трубки для дыхания, а голову обмазывали гипсом. Он сидел так 10 - 20 минут с закрытыми глазами и ушами. Это нелегко!

Потом гипс аккуратно распиливали. Из него создавали скульптурную модель черепа актера. Потом делали гипсовый череп героя. В случае Смоктуновского художники брали за основу парадно-официальные портреты вождя - и подгоняли под контуры лица Смоктуновского. После актеру туго затягивали волосы и начинали аккуратно приклеивать куски пластического грима. Это занимало часов восемь. Грим был губкообразный. Мягкий с одной стороны, но держал форму. Потом его выравнивали с помощью специальной основы и рисовали лицо. Кстати, такая технология позволила 20-летнему артисту Черкасову сыграть в фильме «Депутат Балтики» 80-летнего профессора Полежаева.

Точно так же изменяли артистов, когда по роли их герой должен появляться в кадре юным или совсем уж глубоким стариком.