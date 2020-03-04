Что делать, если на ценнике одна цена, а на кассе пробивают по другой

Каждый сталкивался с такой ситуацией — видишь в супермаркете товар по привлекательной цене, но на кассе его пробивает ощутимо дороже. Кто-то только махнет рукой, кто-то пойдет разбираться. Но в любом случае важно знать о своих правах и уметь их отстоять.

- К сожалению, продавцы частенько не вовремя обновляют цифры на прилавках. Но ценник — это публичная оферта. Вы имеете право купить товар именно по тем условиям, которые обозначены на нем, - утверждает юрист Наталья Ситникова.

Как вернуть товар, если он не понравился, а продавец отказывается возвращать деньги 00:00 00:00

«Комсомольская правда» вместе с Натальей составила список советов для покупателей, оказавшихся в такой ситуации.

1. Сфотографируйте ценник. Если сотрудники магазина захотят смухлевать и быстренько его подменить, у вас будут доказательства.

2. Попросить на кассе продать товар на цене по ценнику. Продемонстрируйте кассиру фото.

3. Если продавце отказывается, можно написать официальную претензию. Или купить товар по предлагаемой цене и написать заявление, чтобы вам возместили разницу. Претензию нужно написать в двух экземплярах, одну оставить себе, а вторую вручить продавцу — но только под роспись. Если же принимать бумагу он отказывается, придется послать ее заказным письмом на юридический адрес продавца.

4. Оставьте запись в книге отзывов и предложений об инциденте и сфотографируйте ее. Это будет еще одним доказательством, что такой случай имел место.

5. Если все это не возымеет действие, идите в суд. Тогда у вас будет право на компенсацию.