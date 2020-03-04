2020-03-04T19:00:05+03:00
Экономика

Что делать, если на ценнике одна цена, а на кассе пробивают по другой

Советы для потребителей от юриста [подкаст]
Федор ПЕТУНИН
Поделиться:
Комментарии: comments4
К сожалению, продавцы частенько не вовремя обновляют цифры на прилавкахК сожалению, продавцы частенько не вовремя обновляют цифры на прилавкахФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Каждый сталкивался с такой ситуацией — видишь в супермаркете товар по привлекательной цене, но на кассе его пробивает ощутимо дороже. Кто-то только махнет рукой, кто-то пойдет разбираться. Но в любом случае важно знать о своих правах и уметь их отстоять.

- К сожалению, продавцы частенько не вовремя обновляют цифры на прилавках. Но ценник — это публичная оферта. Вы имеете право купить товар именно по тем условиям, которые обозначены на нем, - утверждает юрист Наталья Ситникова.

Как вернуть товар, если он не понравился, а продавец отказывается возвращать деньги

00:00
00:00

«Комсомольская правда» вместе с Натальей составила список советов для покупателей, оказавшихся в такой ситуации.

1. Сфотографируйте ценник. Если сотрудники магазина захотят смухлевать и быстренько его подменить, у вас будут доказательства.

2. Попросить на кассе продать товар на цене по ценнику. Продемонстрируйте кассиру фото.

3. Если продавце отказывается, можно написать официальную претензию. Или купить товар по предлагаемой цене и написать заявление, чтобы вам возместили разницу. Претензию нужно написать в двух экземплярах, одну оставить себе, а вторую вручить продавцу — но только под роспись. Если же принимать бумагу он отказывается, придется послать ее заказным письмом на юридический адрес продавца.

4. Оставьте запись в книге отзывов и предложений об инциденте и сфотографируйте ее. Это будет еще одним доказательством, что такой случай имел место.

5. Если все это не возымеет действие, идите в суд. Тогда у вас будет право на компенсацию.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Первый тайм четвертьфинала Кубка России Спартак - ЦСКА завершился вничью 2:2
СБУ подозревает украинца в пытках соотечественников
В Гонконге подтвердили первый случай передачи коронавируса животному
Уволился директор московской школы, где дети получили ожоги глаз
Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины
Кандидат на пост Украинского премьера рассказал о своих планах по работе правительства
Блумберг вышел из президентской гонки в США в пользу Байдена
В Сбербанке создали модель распространения коронавируса в России и в мире
Кутепов, Соболев и Джикия попали в стартовый состав "Спартака" на игру против ЦСКА
Продавец сухого льда раскритиковал идею о новых правилах продажи вещества
Акинфеев и Фернандес попали в стартовый состав ЦСКА на игру против "Спартака"
Зеленский: Правительство Гончарука провалило всё, что могло
Компания Group-IB передала правоохранительным органам информацию об аккаунтах с фейками о коронавирусе
Gucci отменил модный показ в Сан-Франциско из-за коронавируса
Верховная Рада отправила в отставку премьера Гончарука
Новак поздоровался ногой с генсеком ОПЕК
В США объяснили превосходство России в гиперзвуковом вооружении
В Госдуме поддержали переименование членов Совфеда в сенаторов
Минстрой назвал число коммунальных аварий в отопительном сезоне
Асад: Сирия не совершала против Турции никаких враждебных действий
Власти Украины выделят более $26 миллионов на погашение долгов перед шахтерами
Жириновский поздравил танцем группу "Little Big" с участием в Евровидении
Стало известно, какой из смартфонов больше всего теряет в цене
Адвокат российских биатлонисток настаивает на том, что подписи Родченкова поддельны, хотя это не признаёт МОК
Лавров и Зариф обсудили ситуацию в Идлибе и астанинский процесс
Роскомнадзор ограничит доступ к ресурсам с фейками о коронавирусе в России
ЦБ РФ оценил влияние коронавируса на экономику России
СКР заочно обвинил командира ракетной бригады ВСУ в убийстве мирных жителей на Донбассе
Ученые рассказали, чем нужно заедать стресс