"Ниже плинтуса упал!": жена ведущего "Адской кухни" подала на развод из-за измены
Ведущий шоу "Адская кухня" Константин Ивлев разводится с женой. 46-летняя Мария Ивлева узнала, что знаменитый супруг изменил ей с красавицей-моделью.
В конце февраля супруга Константина Ивлева подала на развод. "Узнала, что у мужа два месяца была интрижка на стороне, прислали видео. Не думала, что подобное коснется меня... Ниже плинтуса упал!", - цитирует "СтарХит" Марию Ивлеву.
По словам обманутой женщины, измена стала для нее потрясением. Супруги воспитывают сына Матвея и дочку Марусю.
"Подала на алименты, с адвокатом будем составлять иск. Константин для меня предатель", - заявила Мария.
Разлучницей оказалась 28-летняя Валерия Куденкова из Краснодарского края. Девушка учится на факультете журналистики в МГУ. Эффектная шатенка пробует свои силы на телевидении и в модельном бизнесе.
Лера много путешествует. Она вегетарианка.
Константин Ивлев в ресторанный бизнес пришел в 1993 году. По словам шеф-повара, его первым местом работы была студенческая столовая. В конце 1990-х Ивлев успел поработать в о многих ресторанах Москвы. Он прошел стажировки в зарубежных ресторанах. Кулинарный мастер неоднократно становился лауреатом профессиональных наград.
В 2010 году его пригласили вести программу "Спросите повара" на канале "Домашний". В июне 2016 года на телеканале "Пятница!" стартовало реалити-шоу "На ножах", в котором Ивлев помогал владельцам ресторанного бизнеса вернуть клиентов и прибыль. С 2017 года работает в шоу "Адская кухня".
ИСТОЧНИК KP.RU