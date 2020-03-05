Президент Молдовы стал канатоходцем на качелях

"ВЕТЕРАНЫ" ИДУТ НА ШТУРМ

Начало первого весеннего месяца ознаменовалось в Кишиневе попытками местной несистемной оппозиции утроить некое подобие украинского майдана. 2-го марта, в день, который считается в республике началом приднестровского конфликта, несколько сотен человек, называющих себя «ветеранами войны на Днестре», полностью блокировали движение в центре столицы, окружили здание правительства и даже пытались в него прорваться, требуя отставки президента и правительства. Участники акции не пропускали на блокированных улицах ни «скорые», ни похоронные процессии. Для «правильности» картинки озвучивались и требования социального характера. Однако всерьез говорить о них они не хотели, а фактически настаивали на смене курса страны. Кстати, часть этих борцов с «агрессией России» никогда к конфликту в Приднестровье не имела отношения, как, к примеру, некий Василий Синигури, зато он является ярым сторонником поглощения Молдовы Румынией, вхождения республики в ЕС и НАТО и «жесткого отпора России».

Примечательно поведение руководителей Молдовы. В этот день президент Игорь Додон сначала возложил цветы к памятнику погибшим 30 лет назад и заявил, что Россия должна вывести свои воинские подразделения из Приднестровья, явно стараясь «умиротворить» «ветеранов», но малейшие колебания и уступки лишь раззадорили их. И к вечеру Додон заговорил уже совсем в другой тональности.

- Поступает множество очень ясных сигналов о том, что за участниками сегодняшней вспышки насилия стоят определенные политические группировки. Есть информация о том, что протестующие были доставлены из районов на автобусах, а их лидеры – проплачены, - написал президент Молдовы на своей странице в «Фейсбуке». - Вот почему озвученные лозунги касались преимущественно политики или геополитики, не имея ничего общего с реальными потребностями ветеранов. Общество должно знать эти детали, понимать, что на самом деле кроется за этими провокационными манифестациями. А компетентные органы должны пролить свет на тех, кто организовал эти провокации, и проинформировать об этом общество.

РЕВАНШ ПРАВЫХ

В Молдове действительно сейчас сложилась ситуация очень шаткого равновесия, когда один неаккуратный тычок способен обрушить и без того неустойчивую конструкцию власти. После бегства «хозяина Молдовы» и «владельца» Демократической партии Молдовы олигарха Плахотнюка, в республике удалось создать коалиционное правительство, место премьер-министра в котором заняла лидер партии «Действие и солидарность» (ПДС) Майя Санду. Надо отметить, что западные «партнеры» с самого начала стали делать ставку на нее, поскольку она с давних пор является сторонницей «европейского» пути Молдовы. Они и сейчас стараются последовательно работать над имиджем Санду, как будущей «объединительницы» проевропейских и унионистских по отношению к Румынии сил республики и главной соперницы Игоря Додона на предстоящих в этом году президентских выборах.

Однако, если разбираться по существу, то «главной надежде» Запада похвастать в плане своих достижений особо нечем. За пять месяцев работы премьером она не провела реальных реформ и не добилась сколько-нибудь значимых результатов. Зато практически спровоцировала вместе со своими сторонниками вынесение правительству вотума недоверия после того, как осознала неготовность к работе на данном посту. Что и понятно, быть в оппозиции и ни за что не отвечать гораздо удобнее. Тем более, что это совсем не мешает проведению президентской выборной кампании.

"СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ" В СОСТАВЕ РУМЫНИИ

А еще Майя Санду силами своей ПДС и Платформы «Достоинство и Правда» (ПДП) старательно вбрасывает в общество поляризующие его темы выбора «геополитического вектора развития страны», перехода на румынский язык или той же «федерализации» республики. То есть те вопросы, конкретные решения по которым Додон оттягивает насколько возможно, чтобы не расколоть страну, а дать ей попытаться найти общее, связующее всех звено для объединения.

Ни для кого не секрет, что шесть партий Молдовы заключили между собой некий «антидодоновский пакт», отказавшись от взаимной критики и сосредоточив общие усилия по отстранению Додона от власти. При этом, они не стесняются голословно утверждать, что свержение президента тут же возобновит внешнее финансирование республики со стороны Евросоюза. В ЕС это никто не подтверждает, зато там нет недостатка в хвалебных отзывах в адрес Санду, «зарекомендовавшей себя успешным реформатором». Где успех? В каких реформах? Эти мелочи западных «партнеров» не интересуют. С другой стороны, изначально негативное отношение политиков ЕС к правительству нынешнего премьера Иона Кику, позволяет им сворачивать даже те виды проектного сотрудничества и помощи, которые уже были обговорены и приняты.

Дело дошло до того, что фракции ПДС и ПДП в парламенте отказываются сотрудничать с правительством даже по таким базовым вопросам, как повышение уровня жизни населения, внедрение социальных стандартов, решение срочных и насущных проблем народа. Чем хуже, тем лучше – таков принцип их действий. Даже Демпартия Плахотнюка начала сотрудничать по социальной проблематике, но не эти борцы за светлое «европейское будущее» Молдовы в составе Румынии.

К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ГИБКОСТЬ?

Исход борьбы «прододоновских» социалистов с объединившимися правыми и «унионистами» останется главной политической интригой Молдовы до президентских выборов. Если, конечно, противникам социалистов не удастся спровоцировать новый масштабный кризис для проведения досрочных выборов в парламент. У нынешней власти есть все шансы одержать в этой борьбе победу, продолжая действовать в рабочем ключе. Единственное, что внушает здесь опасения – чрезмерная уступчивость президента Додона и того же премьер-министра Кику, которые готовы проявлять беспредельную мягкость в отношении не только противников, но и откровенных провокаторов. Так, например, после понедельничных попыток погрома премьер-министр Кику уже объявил, что в правительстве будет создана специальная структура по делам «ветеранов войны на Днестре», которая займется решением их социальных вопросов и контролем за предоставлением положенных им льгот. Кроме того, Кику уже пообещал дополнительное финансирование для их лечения в санаториях Минздрава и ежемесячные пособия вместе с медицинскими полисами за счет государства.

Да, Додон сейчас подобен канатоходцу, причем, оба конца каната закреплены на движущихся качелях. И он изо всех сил старается сохранить равновесие. Однако чрезмерная уступчивость ведет его по неверному пути Януковича, который тоже ошибочно полагал, что обо всем можно договориться, и полагался на «слово джентльмена». К чему это привело Януковича – известно. К чему приведет Додона – станет ясно уже в ближайшие месяцы.