2020-03-06T17:52:02+03:00
Дом. Семья

Боремся с мифами о беременности: можно ли пить вино, летать на самолете и колоть ботокс?

В свет вышла книга «Адвокат для беременных», где педиатр Татьяна Буцкая объясняет самые главные моменты, связанные с вынашиванием малыша
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Татьяна Буцкая – педиатр, председатель "Совета Матерей", учредитель знака "Открытый роддом" в книге выступает в качестве защитника малышаТатьяна Буцкая – педиатр, председатель "Совета Матерей", учредитель знака "Открытый роддом" в книге выступает в качестве защитника малышаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

- До того, как забеременеть я была уверена, что уж чего-чего, а советов по правильной подготовки к родам я точно найду. Курсы, врачи, гугл, в конце концов, в помощь. Но стоило мне узнать, что я стану мамой, как на меня полилось такое море информации, и большая ее часть противоречила другой. Туда накладывались еще какие-то советские мифы, предубеждения врачей и сомнительные советы из интернета. И в какой-то момент я поняла, что у меня просто голова пухнет от всего этого, - говорит моя подруга Света, теперь уже мама двухлетней Миланы. – А потом сестра кинула ссылку на блог Татьяны Буцкой и я подвисла. Буцкая – врач с большим опытом, но при этом она очень понятно отвечала на все вопросы, и постепенно система, что есть и как жить ближайших 9 месяцев, выстроилась сама собой.

Это Светлана рассказала, придя ко мне в гости и увидев на столе, только что вышедшую книгу Татьяны Буцкой «Адвокат для беременных». Книгу очень хвалили коллеги, и я взяла домой почитать.

За два года, что прошли с тех пор, как моя подруга сама была в интересном положении, Буцкая успела не только стать другом- советчиком для миллионов беременных женщин, но и собрать все рекомендации в суперполезную книгу. Причем в очень интересном формате суда, обвиняемого, адвоката и выносимого вердикта.

В свет вышла книга «Адвокат для беременных»

В свет вышла книга «Адвокат для беременных»

Татьяна Буцкая – педиатр, председатель "Совета Матерей", учредитель знака "Открытый роддом" в своей книге выступает в качестве защитника малыша, информирует о его правах и рассказывает о сохранении здоровья дитя. Благодаря ей будущие мамы в доступной и популярной форме коротких советов узнают, как провести 9 месяцев в безопасности и заботе о себе. В книге нет рекомендации из серии носить плоскую обувь и пить кефир, все они с высоты современной гинекологии развеивают страхи матерей в 2020 году.

Татьяна Буцкая вместе с гинекологами - акушерами рассматривает на импровизированном суде "дела" о самых популярных сомнениях будущих мам и выносит вердикт - что действительно важно, а что - ерунда.

В книге специалисты рассказывать, можно ли беременным летать в самолете, пить вино и кофе, колоть ботокс, заниматься сексом; что будет если будущая мама заболела гриппом; нужно ли носить бандаж, стоит ли опасаться переношенной беременности и антибиотиков, так ли полезны БАДы, что делать, если наступил поздний токсикоз, и так ли вредна эпидуральная анестезия при родов.

Татьяна Буцкая призналась, что во время написания книги хотела рассказать только о периоде вынашивания плода, но уже в процессе поняла, что страхов мамы после родов не становится меньше и помочь побороться с основными - тоже ее задача. В первый год жизни малыш особенно подвержен опасностям, и Татьяна как специалист может помочь провести родителей «по минному полю без потерь». Вторая часть книги посвящена тема грудного вскармливания, первого прикорма, колик и правильных первых шагов малыша.

А мой экземпляр книги подруга Светлана заставила ей презентовать. У нее мол, в планах подарить дочери сестру, и без советов «адвоката для беременных» тут не обойтись.

Кстати, КУПИТЬ КНИГУ МОЖНО В МАГАЗИНЕ SHOP.KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ЛитРес объявил лауреатов премии «Электронная буква»-2019: победила история подростка со сверхспособностями
3 декабря в пространстве Community прошел финал первой премии в области электронных и аудиокниг «Электронная буква», которую ежегодно проводит ГК «ЛитРес»
Даст ли банк второй кредит, если не выплатил первый?
Решили с женой взять кредит на ремонт квартиры. Но у меня уже есть автокредит. Сосед говорит, что по новым правилам банк не даст мне второй. Правда ли это? И какие условия нужно выполнить, чтобы получить деньги? Андрей, Красноярск
Новости 24
Путин назвал двоевластие губительным для России
Россиянки назвали свои главные приоритеты в жизни
Олег Тиньков рассказал, что болен лейкемией в острой форме
Россиянки рассказали о своих жизненных приоритетах
Путин рассказал о своих первых прыжках с парашютом во время визита завода "Полёт"
Путин назвал президентство судьбой
Суд по делу бывшего президента Армении Кочаряна отложили до 10 марта
Ученые рассказали о замедляющей старение мозга диете
Эрдоган оценил результат договоренностей с Россией по Идлибу
Путин пообещал упростить оформление материнского капитала
Сирия и Турция соблюдают в Идлибе режим прекращения огня
Путин поручил закрепить уровень 10-15% для первоначального взноса по ипотеке молодым семьям
Самые активные женщины-путешественницы живут в Приморье, Калмыкии и Карелии
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Русский язык признали в ДНР единственным государственным
Россия возобновила ввоз ржи после трехлетнего перерыва
В России зафиксировали шесть новых заболевших коронавирусом
Россия отклонила предложение стран ОПЕК о сокращении добычи нефти
AliExpress: на 8 Марта женщинам чаще всего дарят одежду и нижнее белье
Путин посетил детскую поликлинику в Иванове
Названы самые популярные направления для путешествий на 8 марта
В Москве начался пожар в торговом центре "Фили"
"Рекордная температура": Синоптики рассказали про погоду на 8 Марта
Самолет рейса Гоа-Самара экстренно сел в Ташкенте из-за инфаркта у пассажирки
Террорист-смертник устроил взрыв у посольства США в Тунисе