Боремся с мифами о беременности: можно ли пить вино, летать на самолете и колоть ботокс?

- До того, как забеременеть я была уверена, что уж чего-чего, а советов по правильной подготовки к родам я точно найду. Курсы, врачи, гугл, в конце концов, в помощь. Но стоило мне узнать, что я стану мамой, как на меня полилось такое море информации, и большая ее часть противоречила другой. Туда накладывались еще какие-то советские мифы, предубеждения врачей и сомнительные советы из интернета. И в какой-то момент я поняла, что у меня просто голова пухнет от всего этого, - говорит моя подруга Света, теперь уже мама двухлетней Миланы. – А потом сестра кинула ссылку на блог Татьяны Буцкой и я подвисла. Буцкая – врач с большим опытом, но при этом она очень понятно отвечала на все вопросы, и постепенно система, что есть и как жить ближайших 9 месяцев, выстроилась сама собой.

Это Светлана рассказала, придя ко мне в гости и увидев на столе, только что вышедшую книгу Татьяны Буцкой «Адвокат для беременных». Книгу очень хвалили коллеги, и я взяла домой почитать.

За два года, что прошли с тех пор, как моя подруга сама была в интересном положении, Буцкая успела не только стать другом- советчиком для миллионов беременных женщин, но и собрать все рекомендации в суперполезную книгу. Причем в очень интересном формате суда, обвиняемого, адвоката и выносимого вердикта.

В свет вышла книга «Адвокат для беременных»

Татьяна Буцкая – педиатр, председатель "Совета Матерей", учредитель знака "Открытый роддом" в своей книге выступает в качестве защитника малыша, информирует о его правах и рассказывает о сохранении здоровья дитя. Благодаря ей будущие мамы в доступной и популярной форме коротких советов узнают, как провести 9 месяцев в безопасности и заботе о себе. В книге нет рекомендации из серии носить плоскую обувь и пить кефир, все они с высоты современной гинекологии развеивают страхи матерей в 2020 году.

Татьяна Буцкая вместе с гинекологами - акушерами рассматривает на импровизированном суде "дела" о самых популярных сомнениях будущих мам и выносит вердикт - что действительно важно, а что - ерунда.

В книге специалисты рассказывать, можно ли беременным летать в самолете, пить вино и кофе, колоть ботокс, заниматься сексом; что будет если будущая мама заболела гриппом; нужно ли носить бандаж, стоит ли опасаться переношенной беременности и антибиотиков, так ли полезны БАДы, что делать, если наступил поздний токсикоз, и так ли вредна эпидуральная анестезия при родов.

Татьяна Буцкая призналась, что во время написания книги хотела рассказать только о периоде вынашивания плода, но уже в процессе поняла, что страхов мамы после родов не становится меньше и помочь побороться с основными - тоже ее задача. В первый год жизни малыш особенно подвержен опасностям, и Татьяна как специалист может помочь провести родителей «по минному полю без потерь». Вторая часть книги посвящена тема грудного вскармливания, первого прикорма, колик и правильных первых шагов малыша.

А мой экземпляр книги подруга Светлана заставила ей презентовать. У нее мол, в планах подарить дочери сестру, и без советов «адвоката для беременных» тут не обойтись.

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