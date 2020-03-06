Дарья Мороз и Паулина Андреева вышли на сцену МХАТа как на подиум

Это уже шестая постановка главной для МХАТа пьесы Чехова. А если вспомнить еще спектакль Константина Богомолова (он шел под брендом «Табакерки», но на мхатовской сцене), то получается - седьмая. В разные годы через "Чайку" прошли актеры-легенды. Бывали такие составы, что сцена сияла парадом звезд. Вот и сейчас Оскарас Коршуновас собрал медийных, популярных и просто хороших артистов. Что же еще нужно сегодняшнему зрителю, если не посмотреть на актеров? Особенно, когда пьеса хорошо известна. «Размышляя о «Чайке», мы не можем избежать того, что актуально в современном театре. Каждое время имеет свою «Чайку», - пояснил режиссер.

Это уже шестая постановка главной для МХАТа пьесы Чехова. Фото: Александр Иванишин

«Четвертая стена» между сценой и зрителями была разрушена еще до начала спектакля. Пока гости рассаживались, актеры разминались, как фигуристы перед соревнованием. Будто они не на сцене, а все еще за кулисами. Они шутили, несли отсебятину, вступали в диалог с залом и запиливали селфи в Инстаграм. Один артист пропрыгал по сцене лягушкой. Наконец, кто-то (кажется, Игорь Верник) процитировал Шекспира, мол, весь мир — театр, а люди в нем актеры. То был сигнал к началу действия.

Верник играл Тригорина. Но это не совсем чеховский персонаж. А Тригорин в исполнении Верника с импровизациями шоумена. Паулина Андреева (она - Нина Заречная) на спектакль в Камергерский переулок прискакала на лошади. И была очень похожа на принцессу из фильма «Обыкновенное чудо». Константин Треплев (актер Кузьма Котрелёв) не только один из центральных персонажей пьесы, он и кинооператор. Он снимал спектакль на камеру, крупные планы выводил на экран. Иногда выбегал в партер. В финале так завозился с камерой, что забыл застрелиться. Точнее выстрел все-таки прозвучал, но без трагической определенности. С открытым финалом. Дорн нас не известил (его играет Станислав Дужников): «Константин Гаврилович застрелился».

Верник играл Тригорина. Фото: Александр Иванишин

По поводу мхатовских пауз актеры не заморачивались. Каждый был сосредоточен на том, чтобы показать профессиональную оснащенность. Один выл собакой, другой выводит соловьиные трели. Светлана Устинова (она играет Машу) приняла позу дерева - вяза.

На наш взгляд, импровизация и стеб – стихия, подходящая не каждому. Почти потерялся в ней Станиславу Любшин (Сорин). Ему скоро 87 лет, он в прекрасной физической форме. Моя соседка по партеру отметила: «Как же красиво стареет Любшин». Но все-таки охотней она рассматривала Паулину Андрееву. В усадьбе Сорина Паулина появлялась то в коротких шортах – показывала длинные ноги. То, когда выступала с монологом «мировой души», наряжалась в костюм робота. Как будто она бот нового поколения Ариса из фильма «Лучше, чем люди». «Какая ухоженная жена у Федора Бондарчука!», - восхищалась моя соседка, разглядывая Паулину в бинокль. И ничего не сказала, какая из Паулины получилась Заречная. Про Верника сказала так: «Мило, но не хватает харизмы Янковского. Тот тоже играл Тригорина, правда в «Ленкоме». И очень похоже на то, что Верник уже показывал в других спектаклях. Евгения Добровольская была Полиной Андреевной. Не главная роль, но все главные женские роли этой пьесы Добровольская уже сыграла в прежних мхатовских «Чайках». Характерность ее Полины Андреевны - это как вишенка на торте. Но не более.

В новом спектакле МХТ им.Чехова не только Паулина Андреева демонстрировала стройные ноги, но и Дарья Мороз (Аркадина). Уж если соперничать за Верника-Тригорина, то по-настоящему. Мороз садилась на Игоря верхом, пыталась схватить его в прыжке через стол. И у нее почти получилось. Было заметно, что Дарья в прекрасной спортивной форме, занимается собой, что у нее накаченный пресс (она продемонстрировала). Но при этом актриса не забывала играть свою роль, наполняла ее эмоцией, смыслом и темпераментом. Даже ее танцы (кто бы мог подумать, что Мороз – отчаянная плясунья) были не поперёк образа ее героини, а легли как лыко в строку. Новая «Чайка» безусловно бенефис Дарьи Мороз, с чем ее искренне поздравляем.

Да и зрители остались довольны. При таком количестве трюков, режиссерских находок, медийных актеров, спецэффектов они не скучали. И высидели довольно легко почти четырехчасовой спектакль.

МХТ им.Чехова.

м. "Охотный ряд", "Театральная",

Камергерский пер, 3.

19, 28 марта, 8, 14, 24 апреля.

Цена билетов: 500 - 3500 руб.