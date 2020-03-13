Пить или не пить: какие анализы сдать перед приемом противозачаточных

Перед назначением гормональных средств контрацепции лечащий врач обязательно должен попросить пациентку сдать несколько важных анализов. Что это за тесты и чем грозит бесконтрольный прием таких препаратов, рассказывает заведующая отделением гинекологии Лаборатории «Гемотест» Зухра Барзаева.

Гормоны, входящие в состав оральных контрацептивов, работают на генном уровне: они проникают в ядра клеток и влияют на работу некоторых участков ДНК – в первую очередь, тех, которые отвечают за свертываемость крови. Если у женщины есть генетические поломки, связанные с повышенным риском тромбообразования и варикозного расширения вен, вреда от противозачаточных будет больше, чем пользы.

Как устроена система свертывания

Система свертывания, в механизмах которой активно участвует прогестерон (этот гормон и его аналоги входят в состав оральных контрацептивов), нужна, например, для того, чтобы женщина избежала большой кровопотери во время родов. Вообще она защищает сосуды от любых повреждений: при необходимости консистенция крови меняется, и часть жидкости превращается в плотный сгусток – тромб из белковых нитей и прилипших к ним клеток, который можно использовать в качестве заплатки.

Чтобы кровь не сгущалась, когда этого не требуется, в системе свертывания задействованы несколько участников: белки свертывания запускают процесс образования тромбов, а белки-антикоагулянты, наоборот, останавливают его. В норме они находятся в равновесном состоянии: это позволяет крови оставаться жидкой, но в то же время быстро реагировать на любые неисправности. Нарушение такого равновесия может привести к тяжелым последствиям: внутренним кровоизлияниям или тромбофилии (усиленной свертываемости, из-за которой тромбы образуются в сосудах, снабжающих органы кислородом).

Что влияет на свертываемость крови

Практически каждый человек регулярно проверяет свою систему свертываемости на прочность. Факторы риска встречаются повсеместно:

• кофеин (не только из собственно кофейных зерен, но и из чая и некоторых газированных напитков);

• никотин, поступающий из табака, в том числе при курении кальяна и электронных сигарет;

• физические нагрузки (во время занятий спортом неизбежно происходит потеря воды и кровь естественным образом становится гуще);

• некоторые лекарственные препараты (например, мочегонные и жиросжигающие).

По отдельности действие каждого из факторов риска может остаться незамеченным, но если они начинают суммироваться, организму становится непросто разжижать кровь. Сначала он сообщит об этом чувством тяжести в ногах. Позже – варикозным расширением вен и геморроем. В худшем случае такие нарушения приведут к тромбоэмболии – внезапной закупорке сосудов мозга, сердца или других органов.

Генетические поломки

У некоторых людей система свертывания с рождения имеет дисбаланс. Это обусловлено небольшим изменением в структуре ДНК – полиморфизмами в генах, которые называются F2 и F5. В гене F2 закодирована информация о факторе свертывания II – протромбине, предшественнике другого белка, который непосредственно влияет на образование нитевой основы тромба. Из-за генетического сбоя его вырабатывается слишком много, а значит, риск возникновения тромбов увеличивается. Ген F5 кодирует фактор свертывания V – проакцелерин. Изменение в последовательности генного кода делает этот белок нечувствительным к протеину С – антикоагулянту, который ограничивает излишнее тромбообразование.

Оральные контрацептивы влияют на те же гены: проникая в ядро клетки, гормоны связываются с участками ДНК, отвечающими за производство факторов свертываемости, и меняют их. Если на фоне генетической поломки организму и так сложно удерживать баланс, риск закупорки сосудов тромбами вырастает в десятки раз. Из-за этого Всемирная организация здравоохранения называет назначение оральных контрацептивов женщинам с полиморфизмами в генах F2 и F5 неприемлемым риском для здоровья – и это даже без сочетания с другими негативными факторами.

Выявить полиморфизмы в нужных генах можно при помощи анализов – ДНК не меняется с возрастом, поэтому сдать их достаточно один раз в жизни. Обычно перед назначением гормональных препаратов гинекологи просят пациенток принести результаты таких тестов, чтобы убедиться, что рисков для их здоровья нет. Если этого по каким-то причинам не произошло, стоит провериться самостоятельно и обсудить результаты исследования с лечащим врачом. Найти такие тесты обычно можно по кодовым словам «тромбофилия», «факторы коагуляции» или «тромбоэмболия». Несмотря на то, что исследоваться будет генетический материал, для пациентки сам анализ мало отличается от других привычных исследований: нужно будет просто сдать кровь и подождать результатов несколько дней. Особенно важно провести анализ, если у женщины есть и другие факторы риска:

• Случаи варикоза, инсультов или инфарктов у родственников

• Варикозное расширение вен

• Курение

• Регулярное употребление кофе

• Активные физические нагрузки

Материал подготовлен при поддержке ООО «Лаборатория Гемотест»