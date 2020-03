Гигантский унитаз на Марсе вновь привлек внимание NASA

Астрономическим фото дня (Astronomy Picture of the Day) посчитали специалисты NASA снимок «дыры в Марсе» (A Hole in Mars), как они называют столь странный объект, похожий на гигантский унитаз. И в своем боге наконец-то объяснили, что же это на самом деле.

Загадочная дыра предстала в цвете. И очень четко. Что собственно и позволило разобраться в её природе.

Впервые объект был замечен на снимке, сделанном в 2011 году с борта автоматической станции Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), находящийся на орбите Красной планете. На фото низкого разрешения он предстал в виде правильного конуса с круглой площадкой вверху.

«Конус» находился в окрестностях вулкана Павонис (Pavonis Mons), расположенного вблизи экватора Марса и выглядел совершенно несуразно посреди заснеженных просторов - эдаким инородным телом. С высоты (262 километра) походил на искусственное сооружение - блестящий на солнце стеклянный купол.

Объект сфотографировали еще раз, использовав уже камеру высокого разрешения - HiRISE. В увеличенном виде он уже не напоминал творение инопланетных рук. Но изумлять продолжил. Ученые увидели, что «купол» на самом деле перевернут. И представляет из себя огромную воронку с абсолютно ровными краями. То, что выглядело верхом оказалось дном - отверстием в самом низу. Что сделало объект похожим то ли на гигантский унитаз, то ли на раковину умывальника.

Специалисты прикинули размеры «унитаза». По словам Шейна Бирна (Shane Byrne) из Университета Аризоны, в котором отвечают за работу камеры HiRISE, диаметр отверстия внизу составляет 35 метров, диаметр воронки по верхнему краю - около 200 метров.

В конце концов удалось рассмотреть, что отверстие ведет в некую полость — видно её дно, до которого примерно 30 метров.

Похоже, полагают эксперты, что отверстие проделано в так называемой лавовой трубе — в полости, которую когда-то образовала лава - расплавленная порода, изливавшаяся во время извержения вулкана. Она текла, затвердевая сверху. Основной объем лавы при этом продолжал двигаться, оставляя за собой пустое пространство. Своего рода тоннель.

Воронка расположена у подножья гигантского вулкана (помечена светлым прямоугольничком чуть правее в верхней части снимка.

Дырку, конечно, мог пробить метеорит. В таком случае конус следует считать кратером. Но почему он такой ровный? Или это не кратер, а снег просто сполз в отверстие? Или его туда всосало? По краям воронки, кстати, видны следы, которые могут свидетельствовать о том, что процесс продолжается. Но откуда тогда взялось отверстие?

Загадка решена не до конца, - полагают скептики. И ждут дальнейших разъяснений.

