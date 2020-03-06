2020-03-06T17:21:19+03:00
Политика

Парламент ДНР сделал русский единственным и государственным

Попутно внесли изменения в закон об образовании
Дмитрий СТЕШИН
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Применение украинского языка как государственного до сих пор не нашло практической реализации. Фото ТАСС/ Константин СазончикПрименение украинского языка как государственного до сих пор не нашло практической реализации. Фото ТАСС/ Константин Сазончик
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Глава ДНР Денис Пушилин выступил с предложением закрепить статус русского языка, как единственного, в Конституции республики, а Народный совет за это проголосовал.

Хотя, фактически, так было всегда, чтобы там не рассказывали «небратья». В 2014 году, еще до начала войны, об украинской принадлежности этих территорий напоминали только дорожные указатели на «державной мове» и вывески государственных учреждений. В быту украинский язык использовался, но очень редко – слышал только пару раз, хотя доводилось общаться с тысячами людей. Сложнее было с телевещанием – для русского языка были отведены только какие-то заштатные, чуть ли не кабельные телеканалы и украинские пропагандисты уверяли меня, что это нормально и так и должно быть. А вышло вот как… Шесть лет войны и в том числе, за право говорить на родном языке.

До сегодняшнего дня, в ДНР официально было два языка – русский и украинский, но, как заметили депутаты Народного совета, дословно: "применение украинского языка как государственного до сих пор не нашло практической реализации".

Хотя, в школах украинский язык преподавался. Более того, его преподавали даже в знаменитой на весь мир школе-интернате на Трудовских, в районе Донецка, который обстреливают каждую ночь. Дико было смотреть на эту школу, где половина стекол забита фанерками, благодаря украинским артиллеристам. Сложно сказать, будут ли в этой школе дальше преподавать украинский язык. Депутаты Народного совета попутно внесли изменения в закон об образовании, теперь обучение в школах будет вестись на русском языке. Украинский язык – по желанию родителей, в качестве дополнительного предмета.

Российское законодательство и бухгалтерия, российские паспорта и дипломы, российский рубль…Можно предположить, что совсем скоро, когда Донбасс уже окончательно станет неотличим от России, встанет вопрос – а почему это в нашем регионе идет война? Что нужно сделать, чтобы она закончилась прямо завтра? Вопрос риторический.

ИСТОЧНИК KP.RU

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