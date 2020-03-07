2020-03-07T01:14:13+03:00
История современности

Первые леди СССР были образованнее мужей-генсекретарей

Жены лидеров Советского Союза в отличие от своих супругов имели ученые степени и изысканные манеры, а также знали иностранные языки
Дина КАРПИЦКАЯ
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Раиса Максимовна Горбачева была кандидатом философских наук и свободно говорила по-английски, а вот ее супруг Михаил Сергеевич такими талантами не отличается.Раиса Максимовна Горбачева была кандидатом философских наук и свободно говорила по-английски, а вот ее супруг Михаил Сергеевич такими талантами не отличается.Фото: ТАСС
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Ленин и его «селедка» Крупская

У Владимира Ильича была не просто жена, а боевая подруга Надежда Крупская. И любимая женщина (по неподтвержденным сведениям, любовница) - Инесса Арманд. И Крупская была настолько преданна Ленину во всем, что смирилась даже с любовным треугольником.

Надежда родилась в столичной дворянской семье, получила прекрасное образование. Наде бы готовить себя к замужеству с каким-нибудь князем или графом, но ее вдруг увлекают идеи марксизма. И со своим будущим мужем Крупская познакомилась в этой среде. Их представила друг другу на сходке питерских марксистов в 1894 году подруга Ленина Аполлинария Якубова. Кстати, Ленин увивался и за Якубовой, и за Крупской.

Когда в 1895 году Ильича арестовали, он попросил обеих дам приходить на улицу Шпалерная, кусочек мостовой был виден из дворика тюрьмы. Видимо, выбирал. Крупская приходила каждый день. А Якубова быстро потеряла интерес к этому занятию. Выбор состоялся. К тому же, как настоящая боевая подруга, Крупская решила следовать за Лениным в Сибирь. Больше они не разлучались.

Она была его личным секретарем, машинисткой, стенографисткой, советником, сиделкой и вообще кем угодно. Участвовала в создании партии, готовила революцию. Партийные псевдонимы Крупской были Ленина, Саблина, Артамонова, Рыба. Сам Ленин, любя, называл Крупскую «селедка». Из-за проблем с щитовидкой глаза у нее были навыкате.

«Она стояла в центре всей организационной работы, принимала приезжавших товарищей, наставляла, устанавливала связи, давала явки, писала письма, шифровала», - писал о Крупской Троцкий в книге «Моя жизнь».

Надежда Крупская была не только женой, но и соратницей Ленина. И 20 лет руководила народным образованием всей страны. Фото: ТАСС

Надежда Крупская была не только женой, но и соратницей Ленина. И 20 лет руководила народным образованием всей страны.Фото: ТАСС

Был бы Ленин тем, кем стал, без своей жены - Надежды Крупской? Возможно, и нет. После 1917-го Надежда Константиновна с еще большим усердием взялась за работу. Более 20 лет руководила народным образованием, став первым в истории страны доктором педагогических наук.

Когда к власти пришел Сталин, Крупская его не очень-то боялась и осуждала политику террора.

Умерла Крупская при странных обстоятельствах. 26 февраля 1939 года она отмечала 70-летие в кругу старых друзей-большевиков. Сталин прислал большой торт. Вечером Надежде Константиновне стало плохо, ее увезли на скорой в больницу, где диагностировали перетопит (воспаление брюшной полости). Спасти ее не удалось.

Сталин и критик Аллилуева

Первая жена Сталина Екатерина (Като) Сванидзе умерла через год после свадьбы. Было это еще в Грузии. Второй и последней супругой Иосифа Джугашвили была Надежда Аллилуева. Когда они поженились, Сталину было 40, а ей 17. После свадьбы Аллилуева работала в секретариате Ленина машинисткой. Когда в 1921 году родился первенец Василий, Сталин запретил ей выходить на работу. Но Ленин ее оставил на должности и сам уладил вопрос с мужем.

В 1929-м Аллилуева поступила в институт - учиться на инженера, хотя Сталин и был резко против (ведь сам он высшего образования так и не получил, будучи отчисленным из духовной семинарии). В институте никто, кроме ректора, не был в курсе, что она - жена вождя. Как жила семья и что творилось у них дома? Все это было тайной за семью печатями. Но про Аллилуеву ходили слухи, что она не боялась Сталина и могла все сказать ему в лицо. Критика супруги раздражала вождя.

Надежда Аллилуева была на 23 года моложе своего мужа - Сталина. И единственная, кто не боялся его открыто критиковать. Фото: РИА Новости

Надежда Аллилуева была на 23 года моложе своего мужа - Сталина. И единственная, кто не боялся его открыто критиковать.Фото: РИА Новости

Закончился брак трагедией. 7 ноября 1932 года все собрались отмечать 15-ю годовщину революции. Надежда в тот вечер была особенно хороша. Все делали ей комплименты, кроме мужа. Подвыпивший Сталин кинул в жену коркой апельсина и крикнул: «Эй ты, пей». Тогда Надежда встала из-за стола со словами: «Я тебе не ЭЙ», - и убежала. Утром ее нашли мертвой, она выстрелила в себя из пистолета. Аллилуевой был 31 год.

Сталин очень переживал о смерти супруги и больше так и не женился.

Хрущев и барышня-крестьянка

Никита Хрущев запомнился народу своей антисталинской оттепелью, холодной войной с США, хрущевками. А еще грубым и неотесанным деревенским нравом и полным отсутствием манер. Он назвал живопись авангардистов мазней, орал «Я вам покажу Кузькину мать» с высоких международных трибун, стуча ботинком. А вот его супруга Нина запомнилась другим.

Никита Хрущев. Фото: Getty Images

Никита Хрущев. Фото: Getty Images

Вообще Хрущев был женат дважды. Первая супруга, Фрося Писарева, умерла в 1920-м, оставив его вдовцом с двумя детьми. Позже его спутницей стала Нина Кухарчук. С виду и по происхождению - деревенская женщина в простой одежде - на самом деле была далеко не так проста. Потому, наверное, и стала первой женой советских лидеров после Крупской, которая вообще рискнула появиться на политических приемах и сопровождать мужа в загранкомандировках.

В архивах сохранились знаменитые фото 1961 года - Нина Хрущева в цветастом халате, будто только что от плиты, и изысканная и элегантная Жаклин Кеннеди. Горячие споры вокруг этого фото идут до сих пор: мол, «как же такую не стыдно было возить по заграницам». Западная пресса в свое время тоже проходилась по супруге Хрущева. Как только не называли - и «советской бабушкой» и неотесанной колхозницей. Забыв, что вообще-то Нина Хрущева старше той же Жаклин на 29 лет, у нее было тяжелое детство, она пережила две войны, вырастила шестерых детей (трое своих, двое мужа от первого барка, и приемная дочь - внучка Хрущева).

Рядом с Жаклин Кеннеди (справа) Нина Кухарчук казалась неотесанной колхозницей. Но она оказалась образованнее не только первой леди США, но и своего мужа - Никиты Хрущева. Фото: Getty Images.

Рядом с Жаклин Кеннеди (справа) Нина Кухарчук казалась неотесанной колхозницей. Но она оказалась образованнее не только первой леди США, но и своего мужа - Никиты Хрущева. Фото: Getty Images.

Многие обратили внимание, как во время визита Хрущева в США в 1959-м его жена вступила в спор с Рокфеллером. Стоя в сторонке от всех, они что-то очень горячо обсуждали. Все удивились: почему без переводчика? Оказалось, «советская бабушка» могла объясняться на английском, выучив его самостоятельно по учебникам. А еще знала французский и польский. Она пыталась убедить Рокфеллера в превосходстве советской модели экономики!

Нина Кухарчук объясняла свой внешний вид так: «Не хочу отличаться от простых советских женщин». В быту была очень экономна, и домашние ее даже побаивались.

Она пережила мужа и умерла в 1984 году.

«Подружки» Брежнева, Андропова и Черненко

После Хрущева был настоящий застой в полку кремлевских жен. Их было не видно и не слышно. Леонид Брежнев всю жизнь был женат на одной женщине - Виктории Денисовой (в девичестве). Познакомились они в молодости на танцах. По образованию Виктория была акушеркой, но работала всего пару лет, до рождения в 1929 году дочки Гали. После этого оставила даже мысли о карьере и занималась только домом и детьми. Виктория прекрасно готовила и даже, когда ее супруг занял самую высокую должность в стране, заставила кремлевских поваров готовить ему так, как он любит, как она сама всегда делает.

Виктория Брежнева чувствовала себя за своим мужем - Леонидом Брежневым, как за слоном, поэтому, выйдя за него, бросила работу и занималась лишь детьми. (На фото - 1961 год, Индия.) Фото: ТАСС

Виктория Брежнева чувствовала себя за своим мужем - Леонидом Брежневым, как за слоном, поэтому, выйдя за него, бросила работу и занималась лишь детьми. (На фото - 1961 год, Индия.)Фото: ТАСС

Юрий Андропов был женат дважды. Первый брак с Ниной Енгалычевой принес двоих детей и просуществовал 5 лет. Но партия отправила Андропова из Ярославля в Карельскую ССР, Нина с ним ехать отказалась. Брак распался. В Карелии Юрий встретил другую женщину, коллегу по работе Татьяну Лебедеву, с которой и прожил много лет. Вторая жена Андропова сидела дома и занималась хозяйством.

Следующий генсек, Константин Черненко, говорят, был большой любитель приударить за женщинами. Женат был дважды. Первую его жену звали Фаина. А после Черненко женился на Анне Любимовой, институтской преподавательнице. Супруга Анна в политику не лезла, также сидела дома с детьми.

Константин Черненко не выпячивал свою жену Анну. Фото: ТАСС

Константин Черненко не выпячивал свою жену Анну.Фото: ТАСС

Кстати, Виктория Брежнева, Татьяна Андропова и Анна Черненко были подружками.

Кремлевская звезда - Раиса Горбачева

С назначением на пост генсека Михаила Горбачева в Советском Союзе появилась настоящая первая леди - Раиса Максимовна. Утонченная и образованная, она всегда была рядом с мужем и на виду. А в чем-то его даже превосходила. Она была профессором институтов Европы, Америки и Азии. Имела степень кандидата наук по философии. Прекрасно владела английским (в отличие от мужа). Про нее в своих мемуарах писала «железная леди» Маргарет Тэтчер. А журнал Woman’s Own присвоил ей титул женщины-1987.

Раиса Горбачева блистала своими элегантными нарядами, часто появляясь рядом с мужем. Чем раздражала непривычный к этому народ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Раиса Горбачева блистала своими элегантными нарядами, часто появляясь рядом с мужем. Чем раздражала непривычный к этому народ.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А когда Горбачев стал генсеком, активно занялась общественной деятельностью и стояла у истоков создания Советского фонда культуры. Очень часто мелькала по ТВ и вызывала ненависть у простых советских женщин своими изысканными нарядами (поговаривали, что одежду для нее шили дизайнеры с мировым именем. Но сама Раиса Горбачева заявляла, что все костюмы заказывает у мастериц ателье на Кузнецом мосту. Ее активность очень раздражала непривычный к такому поведению кремлевских жен народ.

Но после августовского путча 1991 года она перенесла микро инсульт - так непросто ей дались все эти аресты, предательства бывших соратников и угроза семьи. И страна увидела, что Раиса Максимовна не притворялась, а и правда любила и любит своего мужа и готова быть с ним рядом во всем. После отставки она пропала с экранов, все время проводила с Михаилом Сергеевичем на даче. При этом занималась помощью больным детям, сельским учителям.

В 1999 году ей диагностировали рак крови. Лечиться она уехала в Германию. Но ничего не помогло - спустя два месяца она скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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