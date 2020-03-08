2020-03-06T22:12:40+03:00
История современности

Клара Цеткин - поклонницам в соцсетях: Девочки, я придумала 8 Марта!

Мы представили, как проводила бы время в соцсетях изобретательница Всемирного женского дня
Егор АРЕФЬЕВ
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За 75 лет жизни Клара Готфридовна успела стать для советского гражданина нечужим человекомЗа 75 лет жизни Клара Готфридовна успела стать для советского гражданина нечужим человекомФото: EAST NEWS
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Международный женский день, как известно, придумала борец за права, редактор газеты «Равенство» Клара Цеткин. Она родилась в Германии в семье учителя Готфрида Айснера и его жены Жозефины, а окончила свой революционный путь в усадьбе «Архангельское» под Москвой, где бывал Пушкин. За 75 лет жизни Клара Готфридовна успела стать для советского гражданина нечужим человеком. В честь Цеткин названы улицы, фабрики, ДК и даже поселок в нашей стране, она похоронена в некрополе в Кремлевской стене, а главное - 8 Марта отмечается в России с особой теплотой и радостью. Накануне главного цветочного праздника «КП» решила пофантазировать, как бы Клара вела соцсети. Если бы они тогда существовали.

Цеткин и Люксембург, 1910 год. Снимок вверху сделан в 1930-х в Архангельском, где последние годы жила революционерка.

Цеткин и Люксембург, 1910 год. Снимок вверху сделан в 1930-х в Архангельском, где последние годы жила революционерка.

Переписка Цеткин и Люксембург в WhatsApp.

Переписка Цеткин и Люксембург в WhatsApp.

Facebook Цеткин.

Facebook Цеткин.

Telegram Клары Цеткин.

Telegram Клары Цеткин.

Клара Цеткин скончалась 20 июня 1933 года в селе Архангельское, урну с ее прахом похоронили в некрополе Кремлевской стены. В траурной церемонии приняли участие 600 тысяч человек, в том числе ведущие коммунисты со всей Европы, среди которых Иосиф Сталин и Надежда Крупская, вдова Владимира Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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