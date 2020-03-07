Из-за коронавируса на кинофестиваль «Дух огня» не прилетела итальянская делегация

На 18-ом международном фестивале кинодебютов «Дух огня» представлены лучшие картины молодых режиссеров из России и более чем 25 стран мира.

Увы, коронавирус внёс коррективы в киносмотр. По словам вице-президента фестиваля Марии Зверевой, из-за эпидемии не смог прилететь режиссер «Пиноккио» Маттео Гарроне и главный герой фильма Роберто Бениньи. Плюс ко всему на международном киносмотре по той же причине нет председателя международного жюри Энн Хуэй из Гонконга (Китай).

В этом году фестиваль открыл Леонид Ярмольник и губернатор Югры Наталья Комарова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- К сожалению, коронавирус внес свои коррективы. У нас должен был быть сюрприз: на сцене должны были быть герои картины «Пиноккио». Но Италию практически закрыли. Увы, они будут только в виде видеообращения, - рассказала акулам пера вице-президент «Духа огня» Мария Зверева. - Гости из Италии будут только в обращении. Ещё не знаем, что будет с Францией. Ждём звезду. Но могут быть сложности. В самолёте нам всем мерили температуру, - объяснила гостям фестиваля Мария Зверева.

Вице -президент фестиваля Мария Зверева и председатель отборочной комиссии Борис Нелепо посетовали, что коронавирус внёс коррективы в киносмотр.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним: в этом году в конкурсную программу «Дебют – короткий метр» вошли восемнадцать фильмов российских режиссеров. Представлены как независимые постановщики, так и выпускники ведущих российских киношкол – ВГИК, Московская школа нового кино, Московская школа кино, Школа Родченко, Санкт-Петербургская школа нового кино.

Большая часть фильмов – мировые премьеры. Куратор конкурса – Анисья Казакова.