Актрису Ирину Розанову проверили в самолёте на коронавирус

Шумиха вокруг коронавируса набирает обороты и везде предпринимаются повышенные меры безопасности.

Так, перед взлётом в Ханты-Мансийск сотрудники аэропорта Шереметьево тщательно проверили всех пассажиров, поскольку в Ханты-Мансийск на 18-й фестиваль кинодебютов «Дух огня» летела не только российская, но и международная делегация.

В числе пассажиров лайнера оказалась и народная артистка Ирина Розанова. Перед взлетом стюард подошёл к звезде, которая скромно расположилась в «экономе» и навёл на артистку тепловизор, который с первого взгляда Ирина и другие пассажиры приняли за фотоаппарат. Розанова паниковать не стала, улыбнулась сотруднику Шереметьево.

- С помощью этого тепловизора мы можем определить есть ли у пассажиров температура,-объяснил «КП» стюард. - К счастью, Ирина и другие пассажиры, среди которых, было немало знаменитостей (например, Леонид Ярмольник) оказались здоровы и не попали под подозрение.

Но если бы прибор показал 37 градусов и выше, то такого пассажира отправили бы на выход - в стерильную зону.

Напомним: 5 марта в Ханты-Мансийске стартовал 18-й международный фестиваль кинодебютов «Дух огня», где по традиции будут представлены лучшие картины молодых режиссеров из России и более чем 25 стран мира.

В этом году в конкурсную программу «Дебют – короткий метр» вошли восемнадцать фильмов российских режиссеров. Представлены как независимые постановщики, так и выпускники ведущих российских киношкол – ВГИК, Московская школа нового кино, Московская школа кино, Школа Родченко, Санкт-Петербургская школа нового кино.

Большая часть фильмов – мировые премьеры. Куратор конкурса – Анисья Казакова.