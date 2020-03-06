Актрису Ирину Розанову проверили в самолёте на коронавирус
Шумиха вокруг коронавируса набирает обороты и везде предпринимаются повышенные меры безопасности.
Так, перед взлётом в Ханты-Мансийск сотрудники аэропорта Шереметьево тщательно проверили всех пассажиров, поскольку в Ханты-Мансийск на 18-й фестиваль кинодебютов «Дух огня» летела не только российская, но и международная делегация.
В числе пассажиров лайнера оказалась и народная артистка Ирина Розанова. Перед взлетом стюард подошёл к звезде, которая скромно расположилась в «экономе» и навёл на артистку тепловизор, который с первого взгляда Ирина и другие пассажиры приняли за фотоаппарат. Розанова паниковать не стала, улыбнулась сотруднику Шереметьево.
- С помощью этого тепловизора мы можем определить есть ли у пассажиров температура,-объяснил «КП» стюард. - К счастью, Ирина и другие пассажиры, среди которых, было немало знаменитостей (например, Леонид Ярмольник) оказались здоровы и не попали под подозрение.
Но если бы прибор показал 37 градусов и выше, то такого пассажира отправили бы на выход - в стерильную зону.
Напомним: 5 марта в Ханты-Мансийске стартовал 18-й международный фестиваль кинодебютов «Дух огня», где по традиции будут представлены лучшие картины молодых режиссеров из России и более чем 25 стран мира.
В этом году в конкурсную программу «Дебют – короткий метр» вошли восемнадцать фильмов российских режиссеров. Представлены как независимые постановщики, так и выпускники ведущих российских киношкол – ВГИК, Московская школа нового кино, Московская школа кино, Школа Родченко, Санкт-Петербургская школа нового кино.
Большая часть фильмов – мировые премьеры. Куратор конкурса – Анисья Казакова.
Актрису Ирину Розанову проверили в самолёте на коронавирус.Мария РЕМИЗОВА
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»