2020-03-08T01:52:06+03:00
Происшествия

Квартиру в Петербурге, рядом с которой нашли убитого подростка, взяли штурмом: внутри никого не обнаружили

Предполагалось, что там забаррикадировался вооруженный преступник [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Санкт-Петербурге расследуют убийство подросткаВ Санкт-Петербурге расследуют убийство подросткаФото: Олег ЗОЛОТО
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К этому часу в Санкт-Петербурге бойцы спецназа взломали дверь квартиры, где, как предполагали сотрудники правоохранительных органов, забаррикадировался вооруженный преступник, однако квартира оказалась пустой, внутри никого не было.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, на лестничной клетке одного из жилых домов в Колпинском районе города вечером 7 марта жильцы обнаружили тело подростка с простреленной головой и сразу же позвонили в полицию, по адресу прибыли сотрудники Росгвардии. Дверь одной из расположенной рядом квартир никто не открывал, и стражи порядка предположили, что убийца 14-летнего школьника заперся именно там.

В подъезде одного из домов на улице Ижорского Батальона нашли тело убитого подростка Фото: Предоставлено очевидцем

В подъезде одного из домов на улице Ижорского Батальона нашли тело убитого подросткаФото: Предоставлено очевидцем

Выяснилось, что жилье принадлежит судье Третьего Кассационного суда, ему уже позвонили и рассказали о происходящем.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов Фото: Предоставлено очевидцем

На месте работают сотрудники правоохранительных органовФото: Предоставлено очевидцем

«Владелец квартиры уже едет на место», - сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Правоохранители осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей Фото: Предоставлено очевидцем

Правоохранители осматривают место происшествия, опрашивают свидетелейФото: Предоставлено очевидцем

Корреспонденты «КП» сообщают из Северной столицы, что убитый был приятелем сына судьи, которого сейчас ищут. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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