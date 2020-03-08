2020-03-08T08:31:40+03:00
В мире

Коронавирус во Вьетнаме, последние новости на 8 марта 2020 года: Минздрав объявил о трех новых случаях заражения

Сисло заразившихся возросло до 20, причем 16 из них уже выздоровели. Мы собрали последние новости про коронавирус во Вьетнаме на 8 марта 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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До 6 марта во Вьетнаме были зарегистрированы только 16 случаев заражения, причем все уже выздоровелиДо 6 марта во Вьетнаме были зарегистрированы только 16 случаев заражения, причем все уже выздоровелиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Число заразившихся «китайским» коронавирусом COVID-19 к утру воскресенья, 8 марта, во Вьетнаме выросло до 20 человек: до пятницы в стране были зарегистрированы только 16 случаев заражения, причем все уже выздоровели, никто не умер, а в субботу вьетнамский Минздрав объявил о новых случаях.

С 6 марта коронавирус выявили у прилетевшей из Европы жительницы Ханоя, ее родственника и их семейного водителя, всех госпитализировали в больницу столичного Института тропических заболеваний. На больничном карантине также находятся члены семьи и друзья путешественницы, с кем она успело пообщаться после возвращения во Вьетнам, несколько человек из числа пассажиров, с которыми она летела одним самолетом, и 17 сотрудников клиники, куда она обратилась, почувствовав недомогание.

В квартале Ханоя, где живет семья девушки, продезинфицировали все магазины, кафе и другие заведения, которые посещает много людей.

Сотрудник санитарно-эпидемиологической службы на улице в Ханое, где живет новая пациентка больницы Института тропических заболеваний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудник санитарно-эпидемиологической службы на улице в Ханое, где живет новая пациентка больницы Института тропических заболеванийФото: GLOBAL LOOK PRESS

Кроме того, как сообщил вьетнамский правительственный портал VGP, коронавирус выявлен у 27-летнего местного жителя провинции Тхайбинь, который на днях вернулся домой из Южной Кореи.

Сейчас власти Вьетнама определяют весь круг его контактов, а также выясняют, куда разъехались остальные пассажиры рейса, которым прилетела в Ханой вернувшаяся из Европы туристка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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