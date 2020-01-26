Китайский коронавирус во Вьетнаме: что надо знать туристам

Эпидемия коронавируса затронула многие любимые нашими путешественниками страны Юго-Восточной Азии. Случаи китайской пневмонии зафиксированы в Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Малайзии. Сейчас разгар пляжного сезона в этих краях, стоит ли туристам опасаться коронавируса?Во Вьетнаме заболели два человека, что официально подтвердил заместитель министра здравоохранения страны Нгуен Чыонг Шон. Оба – граждане Китая, отец и сын. Ли Дину 66 лет, Ли Цзычао 28 лет. Заразились они, скорее всего, еще дома, в Ухане, “столице” эпидемии. Видимо, не подозревая о болезни, прилетели вместе с группой китайских туристов во Вьетнам. Успели от души поколесить по республике, ездили на поездах и на такси.

17 января к медикам обратился Ли Дин, 20 января его сын. 23 января вьетнамские врачи подтвердили, что китайцы заражены именно вирусом 2019-nCoV. Оба сейчас в больнице города Хошимин на юге Вьетнама, но медики опасаются, что китайцы во время поездки могли заразить кого-то еще.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756746" frameborder="0"></iframe> Первый шаг к победе над коронавирусом.В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом. И это маленький, но очень важный шаг к победе над эпидемией!

Вьетнам популярен и у российских туристов. В прошлом году там провели отпуск больше 600 тысяч наших соотечественников. Летят чаще всего на пляжные курорты: Нячанг, Муйнэ, остров Фукуок, и в большие города тоже – Ханой, Хошимин. Наши страны соединяют прямые регулярные рейсы “Аэрофлота” и “Вьетнамских авиалиний”, из многих регионов России летают чартеры.

На данный момент нет никаких рекомендаций Ростуризма и Роспотребнадзора в связи с коронавирусом для тех, кто летит во Вьетнам. Рейсы выполняются по расписанию, путевки продаются. Если кто-то из путешественников все же опасается лететь во Вьетнам из-за эпидемии, то деньги за туры и авиабилеты сможет вернуть на общих основаниях. В случае с билетами на самолет все зависит от тарифа, по которому они куплены. В случае с путевкой – в первую очередь от даты вылета, так как учитываются те расходы, которые фактически понесла туркомпания. Если лететь через пару дней, понятно, что все деньги уже ушли. А если через два месяца, - большую часть можно вернуть. Или просто подождть развития событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756669" frameborder="0"></iframe> Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

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