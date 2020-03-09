2020-03-08T18:27:10+03:00
Спорт

Спартак - Краснодар 9 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча 21 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Спартак - Краснодар 9 марта. Прямая онлайн-трансляция состоится 9 марта 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 21 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" Доменика Тедеско принимает на своем поле грозный ФК "Краснодар"."Спартак" Доменика Тедеско принимает на своем поле грозный ФК "Краснодар".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Московский "Спартак" под началом Доменико Тедеско в весенних официальных играх пока что смотрится хорошо - выигрыш у "Динамо" в чемпионате и ЦСКА в Кубке страны показывает потенциал москвичей. И вот в первой домашней игре календарного года в чемпионате РПЛ к ним в гости едет вторая команда таблицы - "Краснодар". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Краснодар 9 марта 2020.

Статистика личных встреч Спартак - Краснодар 9 марта 2020

17 раз команды играли между собой. 2 раза была ничья, 11 матчей выиграл "Спартак", а еще в 4 случаях победа была на стороне "Краснодара". В том числе и в последнем поединке - 6 октября 2019 года в первом круге краснодарцы одержали победу 2:1 на своем поле над "красно-белыми".

Прогнозы букмекеров на матч Спартак - Краснодар 9 марта 2020

У "Спартака" чуть больше шансов на победу в домашней игре против кубанцев.

Прогноз на матч Спартак - Краснодар 9 марта 2020

"Спартак" одержит победу над "Краснодаром".

Составы команд на матч Спартак - Краснодар 9 марта 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка в Тушино.

Время начала матча Спартак - Краснодар 9 марта 2020

Матч Спартак - Краснодар 9 марта 2020 года в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Спартак - Краснодар 9 марта 2020

Прямую видеотрансляцию матча Спартак - ЦСКА можно посмотреть 9 марта и начнется в 16:30 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Спартак - Краснодар 9 марта 2020

Трансляция матча Спартак - Краснодар 9 марта 2020 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 16:30 по московскому времени.

Спартак - Краснодар 9 марта 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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