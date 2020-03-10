2020-03-10T01:42:02+03:00
Звезды

Ким Кардашьян в бикини свела поклонников с ума своими формами

Модель продемонстрировала аппетитные прелести на пляже
Ирина СУХАНОВА
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Ким знает, как встряхнуть поклонников.Ким знает, как встряхнуть поклонников.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Хотя Канье Уэст и запрещал своей женушке публиковать в Инстаграме откровенные снимки, грозя всевозможными наказаниями, своенравная Ким Кардашьян все равно его не слушает. Модель продолжает делиться в соцсети снимками в бикини, демонстрируя свои аппетитные прелести. Сейчас фигуристая звезда отдыхает в Палм Спрингс и, конечно, она не упустила случая похвастаться своей знаменитой «пятой точкой».

Кардашьян опубликовала в Инстаграме снимок с пляжа: на фото она позирует вместе с сыном Сэйнтом. Одетая в черное бикини Ким демонстрирует на камеру пышные ягодицы. На бедрах модели нет даже намека на целлюлит – кожа гладкая и ровная. Поклонники пришли в полный восторг от прелестей Ким и забросали ее комплиментами.

Одетая в черное бикини Ким демонстрирует на камеру пышные ягодицы. Фото: Инстаграм.

Одетая в черное бикини Ким демонстрирует на камеру пышные ягодицы. Фото: Инстаграм.

А ведь на папарационных снимках 39-летняя красотка выглядит далеко не так безупречно. В 2017 году фотографы подловили Ким на пляже и сняли ее без прикрас, показав миру «апельсиновую корку» на бедрах. С тех пор брюнетка стала гораздо осторожнее: на глаза папарацци она старается не попадаться, а в Инстаграме публикует исключительно отфотошопленные снимки.

В последнее время гораздо чаще, чем в купальниках, Ким фотографируется в утягивающих трусах. Она выпустила коллекцию нижнего белья для коррекции фигуры и не устает рекламировать его на собственном теле. Кажется, предприимчивая Кардашьян способна заработать на чем угодно: модель уже сколотила состояние на производстве духов и косметики, а теперь решила нажиться на утягивающих панталонах, уверяя, что именно они – секрет ее тонкой талии и плоского живота.

Более того, звезда Инстаграма решила сделать деньги еще и на… скотче. Но не на банальной канцелярской клейкой ленте, а на специальном пластыре для подтягивания бюста. Ким запустила в продажу ленту для поддержки груди SKIMS – в нескольких вариантах, разных оттенков. И, разумеется, уже продемонстрировала новинку на собственном бюсте.

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Ким отдыхает вместе с сестрой Хлоей.
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К слову, не так давно модель посетовала в соцсетях, что за последний год она поправилась на целых 8 килограммов. Поклонники недоумевают: и где же они? Видимо, все набранные килограммы отложились у Кардашьян в правильных местах - в бюсте и на ее знаменитой попе. Тем не менее, Ким твердо намерена похудеть и теперь вместо одной тренировки в день устраивает две.

ИСТОЧНИК KP.RU

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