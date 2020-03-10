Новые правила парковки ввели у московских поликлиник

Этой весной сразу четыре московских поликлиники, расположенные в районах Сокольники, Арбат, Крылатское и Можайский, закрыли на ремонт. Пациентов уже предупреди, что временно их будут принимать в других медучреждениях города. Ожидается, что в этих поликлиниках поток пациентов увеличится в разы, а это нагрузка не только для врачей, но и для парковок.

- Для удобства пациентов-автомобилистов в нескольких районах будут временно изменены правила парковки, – рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Московского паркинга.

В одних районах расширят территорию для парковки владельцев резидентных разрешений, в других и вовсе временно сделают парковку бесплатной для всех.

АРБАТ

Жители района Арбат, имеющие резидентные парковочные разрешения, с 9 марта смогут без оплаты оставлять автомобили в парковочной зоне 8101 на улице 10-летия Октября (от пересечения с Малой Пироговской улицей до пересечения с улицей Усачева), расположенной в районе Хамовники. Новые правила будут действовать на время ремонта Детской городской поликлиники №38 (филиал №2).

Арбат

СОКОЛЬНИКИ

Похожие парковочные правила будут действовать и для резидентов района Сокольники: на время ремонта Детской городской поликлиники №52 (филиала №1) – с 23 марта 2020 года – при действующем резидентном разрешении они не должны будут платить за парковку в парковочной зоне 8027 (зона появится с 23 марта) в районе Соколиная Гора на Зверинецкой улице (от пересечения с улицей Ибрагимова до пересечения со Мироновской улицей) и Мироновской улице (от пересечения с Ткацкой улицей до пересечения со Зверинецкой улицей).

При этом для резидентов районов Соколиная гора и Хамовники ничего не изменится - они по-прежнему смогут парковаться на всех уличных парковках своего района в соответствии с условиями своего резидентного разрешения.

Сокольники

КРЫЛАТСКОЕ И МОЖАЙСКИЙ

Кроме того, парковки еще у трех медцентров станут бесплатными для всех автомобилистов. Это платные парковки у Клинико-диагностического центра №4 (филиал №1) на участке набережной Тараса Шевченко (от дома 15 по набережной Тараса Шевченко до дома 20 по Кутузовскому проспекту) с 23 марта 2020 года, парковка у Детской городской поликлиники №130 (филиал №1) на Осеннем бульваре (нечетная сторона от дома 15 до дома 19с2) и Детской городской поликлиники №130 (филиал №3) на Проектируемом проезде 2185 с 6 апреля 2020 года.

Крылатское

ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН

Получить любую информацию, касающуюся столичного парковочного пространства, вы можете в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного, а также в сервисных центрах «Московский транспорт».

Дорогомилово